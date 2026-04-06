Сучасна національна ідея України формується через призму постійних викликів та трансформацій.

Ігор Кривецький в ексклюзивному інтерв’ю Володимиру Павлюку пояснив, як свідомість кожного громадянина впливає на силу всієї держави та чому професіоналізм у поєднанні з високою духовністю є єдиним шляхом до створення ідеальної країни.

Чи реально вести бізнес під час війни

За словами Кривецького, держава має функціонувати як бізнес-корпорація, де кожен українець є її акціонером, а армія – гарантом безпеки активів. Він зазначив, без сильного бізнес-сектору Україна ризикує втратити суб’єктність і стати залежною від інших країн.

– І без бізнес-напрямків ми не виживемо, тому що це все те, що нам дає свободу та фізичну можливість жити. Бути в теплі та харчуватися – це все економіка та бізнес. Якщо його не буде, то ми будемо служити іншим країнам, – сказав він.

Кривецький стверджує, що досвід українців за кордоном підтверджує, що без власної економічної бази на батьківщині люди втрачають справжню свободу. Перебуваючи в інших країнах, вони змушені зосереджуватися на виживанні та адаптації, що позбавляє їх відчуття дому та внутрішнього спокою.

– Більшість людей, які виїхали і не мали змоги, вони це відчули в інших країнах. Вони ж там точно не вільні. Вони виживали, формували себе. Внутрішньо вони точно не відчували, що вдома, – зазначив він.

Яка економічна модель для України є успішною

На думку Кривецького, немає однієї успішної економічної моделі для України, проте можна розвивати різні напрямки. Наприклад, зазначив він, Україна сьогодні не створює чіпи, адже це є абсолютно новим напрямком.

– Тому для цього напрямку можна створити свою модель економіки, де ми не беремо податки. Просто ми говоримо, які зарплати мають бути на тих підприємствах. Ми залучаємо інвесторів для цього. Я кандидат економічних наук. У мене є своя теорія та розроблений напрямок в цьому, – сказав він.

Кривецький зазначив, що називає це еволюційною економікою. Проте вона не має однієї доктрини, стверджує він.

Аналізуючи досвід сусідніх країн, держава ставить за мету перевершити їх у кожному стратегічному напрямку. Головним завданням є безперервне вдосконалення внутрішніх процесів для здобуття конкурентної переваги на світовому ринку, сказав він.

– Ти дозволяєш собі в ручному режимі міняти стратегії. Мобільність, а в нас швидкі мізки. Ви бачите, що ми побороли другу армію в світі, кораблі, літаки та інше. А ми зробили дрони, до того ж з підручних матеріалів. І ці дрони виявилися рівноцінними деяким субмаринам або іншим об’єктам, які коштують мільярди. Тут ми надзвичайно талановиті, – стверджує Кривецький.

На його думку, цей талант потрібно використовувати в усьому. Він заявив, що розвиток української економіки залежить від залучення нових ідей та створення умов.

– Якщо ми живемо принципами України та тим, що національне – найкраще, то ми маємо так діяти, – сказав він.

Чи сформувала вже Україна національну ідею

Як заявив Кривецький, національна ідея України полягає в тому, щоб громадяни могли бути собою в своїй країні.

Наприклад, він пригадав 1990-ті роки – коли були лише виклики та не існувало жодних правил виживання. Проте в 2000-ні роки формувалися інші виклики, зокрема, формування еліт. Ще пізніше відбулися світові та економічні катаклізми.

– Далі – знову виклики. Ми живемо у постійній трансформації. На мою думку, ця трансформація має нас зробити дуже свідомими людьми. Свідомі люди побудують свідому країну. Ми маємо зрозуміти, як реагувати на різні виклики, – стверджує він.

На його думку, варто перестати думати, що для нас хтось створить цю ідеальну країну.

Як розповів Кривецький, побудова успішної країни починається з персональної відповідальності кожного громадянина за власний простір. Зміни в окремому дворі чи будинку створюють “ланцюгову реакцію”, що трансформує суспільство загалом – від найменшої локальної ініціативи до масштабів усієї держави.

– Це все складається з мінімального до великого. Ми маємо думати, як сформувати так, щоб це все жило в синергії. Підсилювали одне одного. Насправді складності ніякої немає. Основне – віра і професіоналізм, – сказав він.

Кривецький додав, що для справжнього прориву Україні необхідне поєднання професіоналізму з високими духовними орієнтирами. На його думку, відмова від вузького споживацтва на користь глобальних та амбітних цілей є єдиним шляхом до розбудови сильної держави.

Повну версію інтерв’ю з Ігорем Кривецьким можна переглянути за посиланням нижче.

