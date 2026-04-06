Современная национальная идея Украины формируется через призму постоянных вызовов и трансформаций.

Игорь Кривецкий в эксклюзивном интервью Владимиру Павлюку объяснил, как сознание каждого гражданина влияет на силу всего государства и почему профессионализм в сочетании с высокой духовностью является единственным путем создания идеальной страны.

Реально ли вести бизнес во время войны

По словам Кривецкого, государство должно функционировать как бизнес-корпорация, где каждый украинец является ее акционером, а армия – гарантом безопасности активов. Он отметил, что без сильного бизнес-сектора Украина рискует потерять субъектность и стать зависимой от других стран.

– И без бизнес-направлений мы не выживем, потому что это все, что нам дает свободу и физическую возможность жить. Быть в тепле и питаться – это экономика и бизнес. Если его не будет, то мы будем служить другим странам, – сказал он.

Кривецкий утверждает, что опыт украинцев за границей подтверждает, что без собственной экономической базы на родине люди теряют настоящую свободу. Находясь в других странах, они вынуждены сосредотачиваться на выживании и адаптации, что избавляет их от ощущения дома и внутреннего покоя.

– Большинство людей, которые уехали и не имели возможности, это почувствовали в других странах. Они ведь там точно не свободны. Они выживали, формировали себя. Внутренне они точно не чувствовали, что дома, – отметил он.

Какая экономическая модель для Украины успешна

По мнению Кривецкого, нет одной успешной экономической модели для Украины, однако можно развивать разные направления. Например, отметил он, Украина сегодня не создает чипы, ведь это абсолютно новое направление.

– Поэтому для этого направления можно создать свою модель экономики, в которой мы не берем налоги. Просто мы говорим, какие зарплаты должны быть на этих предприятиях. Мы привлекаем инвесторов для этого. Я кандидат экономических наук. У меня есть своя теория и разработанное направление в этом, – сказал он.

Кривецкий отметил, что называет это эволюционной экономикой. Однако у нее нет одной доктрины, утверждает он.

Анализируя опыт соседних стран, государство ставит своей целью превзойти его в каждом стратегическом направлении. Главной задачей является непрерывное усовершенствование внутренних процессов для получения конкурентного преимущества на мировом рынке, сказал он.

– Ты позволяешь себе в ручном режиме поменять стратегии. Мобильность, а у нас быстрые мозги. Вы видите, что мы одолели вторую армию в мире, корабли, самолеты и прочее. А мы сделали дроны, причем из подручных материалов. И эти дроны оказались равноценны некоторым субмаринам или другим объектам, которые стоят миллиарды. Здесь мы очень талантливы, – утверждает Кривецкий.

По его мнению, этот талант следует использовать во всем. Он заявил, что развитие украинской экономики зависит от привлечения новых идей и создания условий.

– Если мы живем принципами Украины и тем, что национальное – самое лучшее, то мы должны так поступать, – сказал он.

Сформировала ли уже Украина национальную идею

Как заявил Кривецкий, национальная идея Украины состоит в том, чтобы граждане могли быть собой в своей стране.

К примеру, он вспомнил 1990-е годы – когда были только вызовы и не было никаких правил выживания. Однако в 2000-е годы формировались другие вызовы, в частности формирование элит. Еще позже произошли мировые и экономические катаклизмы.

– Дальше – снова вызовы. Мы живем в постоянной трансформации. На мой взгляд, эта трансформация должна нас сделать очень сознательными людьми. Сознательные люди построят сознательную страну. Мы должны понять, как реагировать на разные вызовы, – утверждает он.

По его мнению, стоит перестать думать, что для нас кто-нибудь создаст эту идеальную страну.

Как рассказал Кривецкий, построение успешной страны начинается с персональной ответственности каждого гражданина за собственное пространство. Изменения в отдельном дворе или здании создают “цепную реакцию”, которая трансформирует общество в целом от наименьшей локальной инициативы до масштабов всего государства.

– Это все состоит из минимального к большему. Мы должны думать, как сформировать так, чтобы это все жило в синергии. Усиливали друг друга. На самом деле сложности никакой нет. Основное – вера и профессионализм, – сказал он.

Кривецкий добавил, что для подлинного прорыва Украине необходимо сочетание профессионализма с высокими духовными ориентирами. По его мнению, отказ от узкого потребительства в пользу глобальных и амбициозных целей является единственным путем развития сильного государства.

Полную версию интервью с Игорем Кривецким можно просмотреть по ссылке ниже.

