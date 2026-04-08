Російські окупанти почали комбінувати нічні атаки з денними для того, щоб завдати більше втрат цивільному населенню та чинити більший тиск на цивільне населення.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса.

Денні атаки на Україну

Раніше росіяни запускали дрони та ракети по Україні здебільшого у нічний час. Окупанти взимку гатили по енергетиці та об’єктах централізованого опалення.

— Опалювальний сезон закінчився. Вони прагнуть далі тероризувати цивільне населення. От вони це і роблять. Також тут є й економічна складова. Масовані атаки посеред робочого дня суттєво паралізують бізнес, — наголосив бригадний генерал.

Водночас він зауважив, що й Сили оборони ефективно працюють по інфраструктурі ворога, з якої росіяни запускають дрони по Україні.

— Згадаймо нещодавню атаку на Донецький аеропорт, знищення ретрансляторів для безпілотників у Криму. Відповідно, такі атаки зменшують інфраструктурні можливості ворога, — сказав Павло Паліса.

Через наші удари по інфраструктурі росіяни неспроможні одночасно запускати до тисячі дронів. Тому вони розтягують ці запуски впродовж доби.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за минулий тиждень російські окупанти запустили по Україні понад 2 800 ударних дронів, майже 1 350 керованих авіабомб і більш ніж 40 ракет різних типів.

