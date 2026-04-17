Система корпусів продовжує набирати оберти. Масштабування і розвиток армійської системи спонукають нарощувати темпи рекрутингу. А ця стаття підкаже, як обрати свою посаду в Азові.

Вимоги часу

Перелік посад, доступних для цивільних і нинішніх військовослужбовців, дедалі розширюється. Це обумовлено активною цифровізацією та роботизацією армії.

На сьогодні вакансії 1 корпусу НГУ Азов налічують понад 30 спеціальностей, більшість із яких доступна для новобранців без бойового досвіду, адже почати військову кар’єру тепер можна навіть із посади юриста чи відеомонтажера. Достатньо лише відповідної освіти й мотивації.

Зараз дивляться

Як обрати найкращу посаду?

Орієнтація на власні інтереси, вміння і сили — ключ до вибору оптимального місця служби. В Азові цінують ініціативних бійців, що хочуть розвиватися.

Командири підрозділів сприяють додатковим навчанням особового складу, перекваліфікаціям за бажанням. Адже людина, яка відчуває вагу свого внеску у спільну справу, бачить результати праці й шляхи розвитку — залишається вмотивованою та продуктивною.

Тому при заповненні анкети на сайті azov.army вкажіть бажане місце служби в коментарях. Таким чином рекрутер зможе запропонувати найкращі посади для вас.

Тилові вакансії 1 корпусу НГУ Азов

Сьогодні армії необхідні представники багатьох професій. Проте всі новобранці, незалежно від вибору посади, проходять базову військову підготовку. Це правило часто рятує життя навіть у цивільних умовах.

Зараз на офіційних майданчиках корпусу розміщені такі вакантні позиції в тилу:

бухгалтер;

поліграфолог;

веб-дизайнер;

інженер-електронщик;

тракторист;

водій;

юрист;

бізнес-аналітик і десятки інших.

Звісно, підтримка в тилу надзвичайно важлива для безперебійного функціонування бригад. Але бійці на лінії зіткнення мають основний фокус уваги для кожного підрозділу.

Серед бойових посад у 1 корпусі Азов зараз відкриті вакансії:

стрілець;

кулеметник;

сапер;

навідник танка;

оператор РЕБ;

розвідник тощо.

Роль дронів на фронті

Безпілотні системи швидко стали невід’ємною силою нашої армійської структури. Зростає попит на пілотів БпЛА, операторів НРК і майстрів, які створюють ці засоби.

Цілком замінити дроном бійця поки неможливо. Але пріоритет Азову – уникати зайвих ризиків для військових. Тому кожен охочий може навчитися керувати дронами й обрати цей напрям для служби в 1 корпусі.

Під час вибору посади опирайтеся на власні відчуття і бажання. Армійська служба відійшла від старих норм, коли сприймалася швидше покаранням. Тепер це місце, де можна знайти свою справу, бути корисним і важливим.

Долучайтеся до лав 1 корпусу НГУ Азов. Робіть своє на користь України.

Фото: 1 корпус НГУ Азов

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.