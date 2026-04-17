Система корпусов продолжает набирать обороты. Масштабирование и развитие армейской системы побуждают наращивать темпы рекрутинга. А эта статья подскажет, как избрать свой пост в Азове.

Требования времени

Список должностей, доступных для гражданских и нынешних военнослужащих, расширяется. Это обусловлено активной цифровизацией и роботизацией армии.

На сегодняшний день вакансии 1 корпуса НГУ Азов насчитывают более 30 специальностей, большинство из которых доступны для новобранцев без боевого опыта, ведь начать военную карьеру теперь можно даже с должности юриста или видеомонтажера. Достаточно только соответствующего образования и мотивации.

Как выбрать лучшую должность?

Ориентация на собственные интересы, умения и силы — ключ к выбору оптимального места службы. В Азове ценят инициативных бойцов, желающих развиваться.

Командиры подразделений способствуют дополнительным обучением личного состава, переквалификациям по желанию. Ведь человек, чувствующий вес своего вклада в общее дело, видит результаты труда и пути развития — остается мотивированным и продуктивным.

Поэтому при заполнении анкеты на сайте azov.army укажите желаемое место службы в комментариях. Таким образом рекрутер сможет предложить лучшие должности для вас.

Тыловые вакансии 1 корпуса НГУ Азов

Сегодня армии необходимы представители многих профессий. Однако все новобранцы, вне зависимости от выбора должности, проходят базовую военную подготовку. Это правило часто спасает жизнь даже в гражданских условиях.

Сейчас на официальных площадках корпуса размещены следующие вакантные позиции в тылу:

бухгалтер;

полиграфолог;

веб-дизайнер;

инженер-электронщик;

тракторист;

водитель;

юрист;

бизнес-аналитик и десятки других.

Конечно, поддержка в тылу очень важна для бесперебойного функционирования бригад. Но у бойцов на линии столкновения есть основной фокус внимания для каждого подразделения.

Среди боевых должностей в 1 корпусе Азов сейчас открыты вакансии:

стрелец;

пулеметчик;

сапер;

наводчик танка;

оператор РЭБ;

разведчик и т.д.

Роль дронов на фронте

Беспилотные системы быстро стали неотъемлемой силой нашей армейской структуры. Растет спрос на пилотов БпЛА, операторов НРК и мастеров, создающих эти средства.

Полностью заменить дроном бойца пока невозможно. Но приоритет Азова – избегать излишних рисков для военных. Поэтому каждый желающий может научиться управлять дронами и выбрать это направление для службы в 1 корпусе.

При выборе должности опирайтесь на собственные чувства и желания. Армейская служба отошла от старых норм, когда воспринималась скорее наказанием. Теперь это место, где можно найти свое дело, быть полезным и важным.

Присоединяйтесь к рядам 1 корпуса НГУ Азов. Делайте свое в пользу Украины.

Фото: 1 корпус НГУ Азов

