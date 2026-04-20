Інформація про напівоточення або наступ на Суми з північного та східного напрямків не відповідає дійсності.

Про це повідомляють Угруповання об’єднаних сил ЗСУ та керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Наступ на Суми: що кажуть в ЗСУ

В Угрупованні об’єднаних сил заявили, що відповідають за оборону південної частини Сумської області.

– Щодо озвученої в медіа заяви про “загрозу напівоточення Сум з півночі та сході”. Маємо повідомити, що в результаті багатомісячних спроб росіян зайти вглиб української території на Сумщині їм вдалося зайняти декілька селищ безпосередньо на кордоні, як то Грабовське та Миропільське, – йдеться у повідомленні.

За інформацією українських військових, прикордонна зона контролю окупантів має глибину до 3-4 км, а до міста Суми – понад 35 км.

В Угрупованні об’єднаних сил закликали враховувати цю інформацію під час оцінок перспектив “наступу на Суми”.

Водночас там наголосили, що українські захисники запобігають та вчасно зупиняють спроби російських окупантів інфільтруватися вглиб території.

– Окупанти не матимуть успіху. Свої мрії про будь-які “захоплення та оточення” нехай залишають з собою, – заявили в Угрупованні об’єднаних сил.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що в Сумській області є зона інфільтрації на прикордонні, де ворог намагається посилювати штурмові дії.

За словами Коваленка, бої складні, але зараз немає прориву російських окупантів у глибину.

Як додав керівник Центру протидії дезінформації, Сили оборони України роблять все можливе для того, щоб запобігти можливості РФ збільшити зону присутності на Сумщині, де російська армія зазнає значних втрат.

