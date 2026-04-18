На напрямку Часового Яру російські війська намагалися здійснити прорив у смузі оборони 24 окремої механізованої бригади, застосувавши бронетехніку та мобільні засоби. Атака була зірвана, противник зазнав втрат.

Про це пишуть в угрупованні військ Схід.

ЗСУ зірвали наступ РФ у Часовому Яру: що відомо

За даними угруповання військ Схід, російські сили залучили до штурму п’ять бойових броньованих машин, танк, а також близько десяти мотоциклів і кілька квадроциклів, намагаючись прорвати оборону українських підрозділів у напрямку Часового Яру.

Зараз дивляться

Завдяки скоординованим діям розвідки, підрозділів БпЛА, артилерії та піхоти, спробу прориву було зупинено.

— Наша розвідка, дрони, артилерія, піхота – спрацювали злагоджено. Прорив зірвано. Противник успіху не мав, – йдеться у повідомленні.

⚡️Часів Яр. Окупанти пішли на прорив у смузі 24 бригади. Застосували 5 ББМ, танк, 10 мотоциклів, квадроцикли. Розвідка, дрони, артилерія, піхота – спрацювали злагоджено. Прорив зірвано. Противник успіху не мав. Втрати ворога — на відео. Бій за місто триває! pic.twitter.com/w0s3vx5DDG — 24 ОМБр імені короля Данила (@24th_brigade) April 18, 2026

У результаті бою підтверджені втрати російських сил: знищено одну бойову броньовану машину, ще одну пошкоджено. Уражено десять мотоциклів і два квадроцикли. Також ліквідовано шість окупантів, ще шість отримали поранення.

В угрупованні військ Схід повідомили, що бойові дії на цьому напрямку тривають.

Нагадаємо, українські контрнаступальні дії на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках послабили російські позиції на Покровському напрямку та ускладнюють плани армії РФ щодо весняно-літньої наступальної операції вздовж усієї лінії фронту.

За словами аналітиків ISW, українські контратаки ставлять російське командування перед складним вибором: або утримувати зайняті позиції та реагувати на удари ЗСУ, або зосереджувати сили на наступальних діях на інших ділянках фронту.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.