Податок на розкіш є неофіційною назвою деяких видів податків на майно, він входить до групи місцевих податків в Україні. Ставки цього податку встановлюються місцевими радами, якщо вони не визначені в Податковому кодексі, а збір скеровується до місцевих бюджетів. Що таке податок на розкіш і як його сплачувати – читайте в матеріалі.

Податок на розкіш: що це

Можна зарахувати до податку на розкіш такі види:

транспортний податок (ст. 267 ПКУ);

податок на нерухоме майно, окрім земельної ділянки (ст. 266 ПКУ).

Щодо транспортного податку, важливо зазначити, що він не залежить від об’єму двигуна, марки, типу пального, року придбання, беручи до уваги лише рік випуску. Вартість та інші параметри транспортного засобу не мають значення, оскільки середньоринкова вартість визначається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Важливо зауважити, що транспортний податок стягується з дорогих і досить нових легкових автомобілів. Щодо вантажних автомобілів, то цей податок на них не поширюється.

Місяць випуску автомобіля також впливає на терміни сплати податку. Якщо в технічних документах вказано рік і місяць виробництва, то термін у 5 років обчислюється до місяця, коли автомобілю минає 5 років.

Фізичним особам можна не подавати декларації з транспортного податку, оскільки його розрахунок автоматично здійснює податкова адміністрація.

Коли сплачувати податок на розкіш і що відомо про сплату за нерухомість

Важливо зауважити, що транспортний податок обов’язковий для всіх, якщо автомобіль відповідає критеріям оподаткування. Щодо податку на нерухомість, він залежить від рішень місцевих рад.

Сплату податку рекомендовано виконати протягом 60 календарних днів із дня отримання відповідного повідомлення.

Важливо, що Міністерство економіки щороку публікує повний перелік моделей автомобілів із зазначенням року їхнього випуску, об’єму циліндрів і типу пального, що підпадають під транспортний податок в Україні, тобто податок на розкіш. У 2026 році цей список містить 1 259 моделей автомобілів.

Ставка – 25 тис. грн на рік за одне авто. У разі несплати нараховуватиметься пеня. Тобто цей податок повинні сплатити власники автівок віком до 5 років і вартістю, яка перевищує 375 мінімальних заробітних плат, тобто якщо станом на 2026 рік мінімальна заробітна плата становить 8 647 грн, то оподаткувати потрібно автомобілі, дорожчі за 3 242 625 грн. Ці кошти спрямовуються до місцевих бюджетів.

Податок на розкіш: квартира та будинок

У 2026 році за наявності у власності платника податку квартири, загальна площа якої перевищує 300 кв. м або будинку загальною площею понад 500 кв.м, сума податку збільшується на 25 тис. грн на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Водночас ці 25 000 грн сплачуються навіть тоді, коли сумарна площа усіх об’єктів нерухомості не перевищує 900 кв. м.

Тобто якщо у вас є квартира, площа якої перевищує 60 квадратних метрів, або будинок у понад 120 квадратів, то ви повинні заповнити декларацію та сплатити податок. Якщо площа квартири більша за 300 метрів квадратних, або будинок понад 500 квадратних метрів, то треба сплатити фіксовану суму 25 тис. грн.

