Втрати ворога на 24 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 521-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,323 млн.

особового складу – близько 1 323 460 (+910);

танків – 11 892 (+4);

бойових броньованих машин – 24 445 (+4);

артилерійських систем – 40 606 (+32);

реактивних систем залпового вогню – 1 753 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 353 (+2);

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 254 605 (+1 175);

крилатих ракет – 4 549;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів– 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 91 256 (+129);

спеціальної техніки – 4 134.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 521-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

