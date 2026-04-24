Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 24 квітня: ліквідовано 910 окупантів, 32 артсистеми та понад тисячу БпЛА
Втрати ворога на 24 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 521-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,323 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 24 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 323 460 (+910);
- танків – 11 892 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 445 (+4);
- артилерійських систем – 40 606 (+32);
- реактивних систем залпового вогню – 1 753 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 353 (+2);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 254 605 (+1 175);
- крилатих ракет – 4 549;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів– 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 91 256 (+129);
- спеціальної техніки – 4 134.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 521-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.