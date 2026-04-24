Втрати ворога на 24 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 521-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,323 млн.

  • особового складу – близько 1 323 460 (+910);
  • танків – 11 892 (+4);
  • бойових броньованих машин – 24 445 (+4);
  • артилерійських систем – 40 606 (+32);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 753 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 353 (+2);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 350;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 254 605 (+1 175);
  • крилатих ракет – 4 549;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів– 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 91 256 (+129);
  • спеціальної техніки – 4 134.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 521-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

