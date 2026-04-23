Вибухи в Одесі пролунали уночі проти п’ятниці, 24 квітня. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще 15 – дістали поранення.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Оновлено о 07:01

Вибухи в Одесі 24 квітня: які наслідки

О 23:57 Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одеську область.

За словами Лисака, ворог спрямував удар по житлових кварталах Одеси та влучив у декілька будинків – дві двоповерхівки та триповерхівку.

Також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю.

На одній з локацій двом людям медики надали допомогу на місці, на іншій – одну жінку госпіталізовано до медзакладу.

Пізніше стало відомо, що унаслідок атаки на Одесу 24 квітня загинуло подружжя. Їм обом було по 75 років.

Крім того, під час вибухів в Одесі постраждали 15 людей, 8 з них перебувають у медичних закладах.

Остаточні наслідки атаки наразі встановлюються. На місцях влучань з ночі працюють комунальні служби.

Нагадаємо, 22 квітня російська армія атакувала Одесу двома хвилями. Ворог цілив у припортову інфраструктуру.

Унаслідок масової атаки дронами зафіксовано пошкодження портових об’єктів.

Минулося без постраждалих. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 521-шу добу.

Фото: Одеська МВА

Фото : Факти ICTV

