Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Вибухи в Одесі 24 квітня: ворог влучив у житлові будинки, є загиблі та постраждалі
Вибухи в Одесі пролунали уночі проти п’ятниці, 24 квітня. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще 15 – дістали поранення.
Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Оновлено о 07:01
Вибухи в Одесі 24 квітня: які наслідки
О 23:57 Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одеську область.
За словами Лисака, ворог спрямував удар по житлових кварталах Одеси та влучив у декілька будинків – дві двоповерхівки та триповерхівку.
Також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю.
На одній з локацій двом людям медики надали допомогу на місці, на іншій – одну жінку госпіталізовано до медзакладу.
Пізніше стало відомо, що унаслідок атаки на Одесу 24 квітня загинуло подружжя. Їм обом було по 75 років.
Крім того, під час вибухів в Одесі постраждали 15 людей, 8 з них перебувають у медичних закладах.
Остаточні наслідки атаки наразі встановлюються. На місцях влучань з ночі працюють комунальні служби.
Нагадаємо, 22 квітня російська армія атакувала Одесу двома хвилями. Ворог цілив у припортову інфраструктуру.
Унаслідок масової атаки дронами зафіксовано пошкодження портових об’єктів.
Минулося без постраждалих. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 521-шу добу.
Фото: Одеська МВА