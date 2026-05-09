Франція затримала одного з катів незаконної донецької тюрми Ізоляція за вчинення воєнних злочинів в Україні.

Як повідомляє СБУ та генпрокурор України Руслан Кравченко, у Франції затримали учасника терористичної організації “ДНР”, якого підозрюють у причетності до катувань людей у незаконній в’язниці Ізоляція в окупованому Донецьку.

Операцію провели за сприяння Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора та французьких правоохоронців.

За даними слідства, у 2017–2019 роках чоловік добровільно співпрацював із представниками “ДНР” та був помічником керівника незаконної тюрми.

Слідчі СБУ встановили, що фігурант брав участь у катуваннях ув’язнених, застосовував психологічний тиск та примушував потерпілих давати потрібні окупантам свідчення. Наразі правоохоронці встановили щонайменше дев’ятьох постраждалих.

У 2021 році, після завершення досудового розслідування в Україні, підозрюваний залишив країну та виїхав до Франції, де намагався отримати статус біженця.

Після звернення українських прокурорів та правозахисних організацій, зокрема ГО Truth Hounds, французькі правоохоронці відкрили власне кримінальне провадження. У межах співпраці з українською стороною були допитані потерпілі, а СБУ передала додаткові матеріали для посилення доказової бази.

У результаті спільної роботи чоловіка затримали у Франції. За рішенням Національної антитерористичної прокуратури його взяли під варту та висунули обвинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

Наразі розслідування триває під керівництвом слідчого судді спеціалізованого підрозділу Паризького суду.

Як повідомив Руслан Кравченко, це вже другий випадок затримання за кордоном осіб, причетних до вчинення воєнних злочинів в Україні. Першим став вирок у Фінляндії бойовику російських збройних формувань, якого засудили до довічного ув’язнення. Апеляційний розгляд цього рішення наразі знаходиться на завершальній стадії.

