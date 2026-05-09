Пытал людей в донецкой тюрьме Изоляция: во Франции задержан военный преступник “ДНР”
- Во Франции задержан участник террористической организации "ДНР", который, по данным следствия, причастен к пыткам людей в незаконной донецкой тюрьме Изоляция.
- По информации СБУ, в 2017-2019 годах он был помощником руководителя тюрьмы и участвовал в жестоком обращении с заключенными.
- Французские правоохранители предъявили задержанному обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Франция задержала одного из палачей незаконной донецкой тюрьмы Изоляция за совершение военных преступлений в Украине.
Во Франции задержан один из палачей донецкой тюрьмы Изоляция
Как сообщает СБУ и генпрокурор Украины Руслан Кравченко, во Франции задержан участник террористической организации “ДНР”, подозреваемый в причастности к пыткам людей в незаконной тюрьме Изоляция в оккупированном Донецке.
Операция была проведена при содействии Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора и французских правоохранителей.
По данным следствия, в 2017-2019 годах мужчина добровольно сотрудничал с представителями “ДНР” и был помощником руководителя незаконной тюрьмы.
Следователи СБУ установили, что фигурант принимал участие в пытках заключенных, применял психологическое давление и заставлял потерпевших давать нужные оккупантам показания. В настоящее время правоохранители установили по меньшей мере девять пострадавших.
В 2021 году после завершения досудебного расследования в Украине подозреваемый покинул страну и выехал во Францию, где пытался получить статус беженца.
После обращения украинских прокуроров и правозащитных организаций, в частности, ГО Truth Hounds, французские правоохранители открыли собственное уголовное производство. В рамках сотрудничества с украинской стороной были допрошены потерпевшие, а СБУ передала дополнительные материалы для усиления доказательной базы.
В результате совместной работы мужчина был задержан во Франции. По решению Национальной антитеррористической прокуратуры он был заключен под стражу и ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Расследование продолжается под руководством следственного судьи специализированного подразделения Парижского суда.
Как сообщил Руслан Кравченко, это уже второй случай задержания за границей лиц, причастных к совершению военных преступлений в Украине. Первым стал приговор в Финляндии боевику российских вооруженных формирований, он получил пожизненное заключение. Апелляционное рассмотрение этого решения находится на завершающей стадии.