Во Франции задержан один из палачей донецкой тюрьмы Изоляция

Как сообщает СБУ и генпрокурор Украины Руслан Кравченко, во Франции задержан участник террористической организации “ДНР”, подозреваемый в причастности к пыткам людей в незаконной тюрьме Изоляция в оккупированном Донецке.

Операция была проведена при содействии Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора и французских правоохранителей.

По данным следствия, в 2017-2019 годах мужчина добровольно сотрудничал с представителями “ДНР” и был помощником руководителя незаконной тюрьмы.

Следователи СБУ установили, что фигурант принимал участие в пытках заключенных, применял психологическое давление и заставлял потерпевших давать нужные оккупантам показания. В настоящее время правоохранители установили по меньшей мере девять пострадавших.

В 2021 году после завершения досудебного расследования в Украине подозреваемый покинул страну и выехал во Францию, где пытался получить статус беженца.

После обращения украинских прокуроров и правозащитных организаций, в частности, ГО Truth Hounds, французские правоохранители открыли собственное уголовное производство. В рамках сотрудничества с украинской стороной были допрошены потерпевшие, а СБУ передала дополнительные материалы для усиления доказательной базы.

В результате совместной работы мужчина был задержан во Франции. По решению Национальной антитеррористической прокуратуры он был заключен под стражу и ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Расследование продолжается под руководством следственного судьи специализированного подразделения Парижского суда.

Как сообщил Руслан Кравченко, это уже второй случай задержания за границей лиц, причастных к совершению военных преступлений в Украине. Первым стал приговор в Финляндии боевику российских вооруженных формирований, он получил пожизненное заключение. Апелляционное рассмотрение этого решения находится на завершающей стадии.

