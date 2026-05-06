Правоохоронці встановили російського командира, який під час боїв на Донеччині наказував підлеглим убивати цивільних мешканців.

Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі Генерального прокурора.

Злочинні накази російського командира: що відомо

За даними слідства, йдеться про Василя Блащука — молодшого лейтенанта ЗС РФ, командира штурмового взводу 237 танкового полку 20 армії Московського військового округу.

17 вересня 2025 року під час штурму селища Шандриголове Лиманської громади він керував так званою “зачисткою” житлової забудови.

У будинках перебували цивільні мешканці — без зброї, які не брали участі у бойових діях і не становили загрози.

Попри це, командир віддав підлеглим наказ відкривати вогонь по всіх, кого вони виявлять.

Вказівки передавалися через переносну радіостанцію. Під час радіоефіру він неодноразово повторював наказ на вбивство цивільного населення.

— Убивать всех без разбора… Все дома зачистить… всех в расход!, – віддав наказ Блащук.

Він також інструктував військових перевірити зброю, підготувати гранати та заходити до будинків із готовністю “вбити все живе”.

Після отримання цих наказів російські військові розстрілювали місцевих жителів майже впритул — як на вулицях, так і в житлових будинках.

Унаслідок цього щонайменше один цивільний був убитий.

Щоб приховати злочин, тіло загиблого окупанти сховали на території приватного домоволодіння.

У СБУ зазначають, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій щодо захисту цивільного населення під час війни.

На підставі зібраних доказів Блащуку заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

