Президент США Дональд Трамп переконаний, що він є найкращим президентом за всю історію Сполучених Штатів.

Про це він заявив під час брифінгу в середу, 20 травня.

Трамп вважає себе найкращим президентом

– Те, що ми зробили, просто вражає. Іран практично знищений, – зазначив Дональд Трамп.

Він також пообіцяв “багато дивовижних речей для нашої країни” протягом наступних трьох років.

Зараз дивляться

За словами американського президента, США “витрачають” $18 трлн, “і жодна країна ніколи не мала нічого подібного”.

Ймовірно, йдеться про загальну суму інвестиційних зобов’язань, які приватні компанії та іноземні держави пообіцяли вкласти в американську економіку.

Американський президент також стверджує, що до США нібито переїжджають автомобільні підприємства з Мексики, Канади, Німеччини, Південної Кореї та Японії.

– Вони не хочуть бути там. Немає причин там залишатися, бо вони хочуть продавати на нашому ринку, – пояснив він.

За словами Трампа, згодом про нього говоритимуть: Він найкращий президент, який коли-небудь жив.

Також він зазначив, що переговори з Іраном перебувають на завершальній стадії, але попередив про можливі атаки, якщо Тегеран не погодиться на запропоновану угоду.

Нагадаємо, 18 травня Дональд Трамп заявив, що він відклав заплановану на наступний день атаку на Іран на прохання лідерів країн Перської затоки.

У Білому домі вважали недостатньою оновлену мирну пропозицію, яку Іран надіслав у неділю, через що Трамп готувався до можливого удару.

Від початку загострення Трамп щонайменше шість разів продовжував дедлайни та відкладав заплановані атаки на Іран.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.