Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в країні запроваджена загальна мобілізація. Військовий обов’язок поширюється на більшість чоловіків віком від 18 до 60 років та жінок, які мають певні військові спеціальності. Проте для деяких категорій громадян передбачена відстрочка від мобілізації згідно з чинним законодавством.

Факти ICTV дізнавалися в юриста, адвоката Юридичної компанії Де-Юре Димитрія Стріченка, чи потрібно проходити ВЛК в Україні, якщо є відстрочка.

Відстрочка від мобілізації: чи треба проходити ВЛК

Варто пам’ятати, що проходження медичного огляду ВЛК – це обов’язок кожного, хто перебуває на військовому обліку, в той час як відстрочка – це право військовозобов’язаних громадян, які можуть ним скористатись за наявності відповідних підстав або не скористатись.

– Наявність оформленої відстрочки у військовозобов’язаної особи не звільняє її від обов’язку проходження медичного огляду ВЛК. Це означає, що в разі проходження ВЛК особою, що має оформлену відстрочку, їй не видаватимуть мобілізаційного розпорядження, – зазначає адвокат.

Чи треба проходити ВЛК за наявності відстрочки та як часто це робити

Під час дії правового режиму воєнного стану постанова ВЛК дійсна лише рік. Зважаючи на це, військовозобов’язаним особам було б доцільно контролювати строки дійсності постанови ВЛК про ступінь придатності і, за можливості, самостійно ініціювати проходження ВЛК, не чекаючи повістки ТЦК та СП з вимогою такого проходження.

– Довідково – хоча чинне законодавство не передбачає обов’язку громадян самостійно звертатися до ТЦК та СП для проходження ВЛК, а навпаки – “прибувати за викликом”, тобто за повісткою для проходження ВЛК, деякі ТЦК все ж можуть вбачати порушення правил військового обліку в такому простроченні і на підставі цього накладати штраф, – зазначає адвокат.

Чи треба проходити ВЛК, якщо є відстрочка, та в яких випадках доведеться платити штраф

Після того, як особа отримала повістку з вимогою пройти ВЛК, треба звернутися до лікарів. Якщо хтось проігнорує цю вимогу, то порушить правила військового обліку.

За таке порушення передбачено штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Про це нагадали в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Відповідальність може настати вже наступного дня після закінчення встановленого терміну.

Пов'язані теми:

