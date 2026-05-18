Росія та Білорусь розпочали спільні військові тренування, під час яких відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів та підготовку до їх можливого застосування.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.

У відомстві заявили, що навчання проходять під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил Білорусі Павла Муравейка. До тренувань залучили підрозділи ракетних військ та авіації.

За інформацією Міноборони Білорусі, головна мета навчань — підвищити готовність військових до використання сучасних засобів ураження, зокрема спеціальних боєприпасів.

Під час спільних дій із російською стороною військові мають відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів, а також їх підготовки до бойового застосування.

Особливу увагу під час тренувань приділять виконанню завдань із непідготовлених районів по всій території Білорусі. Також військові відпрацьовуватимуть приховане переміщення, маневрування на великі відстані та проведення необхідних розрахунків для застосування сил і засобів.

У Міноборони Білорусі наголосили, що навчання є плановими у межах підготовки Союзної держави РФ і Білорусі та нібито не спрямовані проти інших країн.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили одну з трьох російських балістичних ракет середньої дальності Орєшнік у Капустиному Яру на території РФ.

