До Києва з неанонсованим візитом прибув принц Гаррі. Герцог Сассекський приїхав до української столиці вранці у четвер, 23 квітня, нічним потягом із Польщі. На залізничному вокзалі його зустріли офіційні особи.

Приїзд принца став несподіванкою, адже його візит не розголошували з міркувань безпеки. Вийшовши на перон, Гаррі зазначив, що радий знову бути в Україні.

Головна мета візиту герцога — нагадати міжнародній спільноті, що війна в Україні триває вже понад чотири роки і країна все ще потребує підтримки.

За словами принца Гаррі, зараз увага світу часто перемикається на інші конфлікти, зокрема на події в Ірані, проте не можна ставати “байдужими” до того, що відбувається тут.

— Я хочу нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, і підтримати людей та партнерів, які щогодини виконують надзвичайну роботу в неймовірно важких умовах, — цитує слова принца ITV News.

Герцог наголосив, що Україна сьогодні — це країна, яка мужньо та успішно захищає східний фланг Європи. Він додав, що його головне послання до українців: Світ бачить вас і поважає вас.

BREAKING: Prince Harry has arrived in Ukraine for an unannounced visit to Kyiv. pic.twitter.com/evFmkuPQS6 — Chris Ship (@chrisshipitv) April 23, 2026

Що принц Гаррі робитиме в Україні

У межах дводенного візиту принц Гаррі візьме участь у безпековій конференції в Києві, де зберуться представники оборонної сфери та урядовці країн Заходу.

У своїй промові він планує наголосити, що боротьба України — це не лише битва за території, а війна за цінності та принципи демократії.

Герцог Сассекський також приділить увагу гуманітарним та реабілітаційним проєктам. Зокрема, зустрінеться зі спільнотою Ігор нескорених, щоби підтримати поранених військових, кількість яких, на жаль, постійно зростає.

Також Гаррі ознайомиться з роботою благодійної організації The Halo Trust, яку свого часу підтримувала його мати, принцеса Діана. Наразі в Україні розгорнуто найбільшу місію цієї організації у світі — понад 1 300 фахівців очищують українську землю від російських мін та снарядів.

Викрадення дітей та воєнні злочини

Окремою темою візиту стане питання депортації українських дітей Росією. Принц Гаррі назвав викрадення дітей “систематичним та навмисним” актом.

Він підкреслив, що такі дії матимуть наслідки у Міжнародному кримінальному суді, а результати цієї війни впливатимуть на світ протягом наступних років.

Візит до України відбувся лише за кілька днів після того, як принц Гаррі разом із дружиною Меган Маркл завершив тур Австралією.

Це вже не вперше герцог Сассекський навідує нашу країну. У вересні минулого року Гаррі завітав до Києва разом з командою Invictus Games Foundation на запрошення українського уряду.

До того він був в Україні у квітні та зустрівся з українськими воїнами, які відновлювалися після поранень у львівській клініці.

Фото: скриншот з відео/Кріс Шіп

