Вночі росіяни ударними дронами атакували Одесу та область: пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру. На жаль, постраждала одна людина.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нічна атака на Одесу 26 квітня

Внаслідок атаки на території порту пошкоджено технологічне обладнання, резервуари з олією та вантажний транспорт. Пожежі, які виникли внаслідок удару, рятувальники оперативно ліквідували.

У житловому секторі вибито вікна у пʼятиповерховому будинку, пошкоджено легкову автівку. Також вибухами пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури.

У держпідприємстві Адміністрація морських портів України уточнили, що росіяни обстріляли порт Великої Одеси.

Уламками також пошкоджено цивільне судно під прапором Палау. Постраждалих серед екіпажу немає.

На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків, вживаються заходи для недопущення забруднення акваторії, наголосили у держпідприємстві.

Порт продовжує працювати з урахуванням безпекових обмежень.

Також вночі ворожі дрони атакували Дніпропетровщину та Житомирщину. Так, у Житомирській області через падіння уламків виникла пожежа на одному з об’єктів інфраструктури. У Дніпрі та Кривому Розі є пошкодження інфраструктури, там виникли пожежі.

24 квітня повідомлялося, що у Чорному морі під час руху українським морським коридором російські безпілотники атакували торговельне судно, яке прямувало до одного з портів Великої Одеси.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 523-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

