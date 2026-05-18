Штурмовики спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони Артан звільнили Степногірськ, що на Запорізькому фронті.

Про це повідомляє пресцентр ГУР Міноборони.

Звільнення Степногірська

Операцію зі звільнення Степногірська проводили спецпризначенці воєнної розвідки за підтримки суміжних підрозділів. Віськові провели серію активних атак та витіснили російських окупантів із селища.

Техніку, на якій групи спецпризначенців ГУР заїжджали до населеного пункту, спробував атакувати ворожий FPV-дрон. Проте його знищили.

У результаті боїв у складних міських умовах сили ворога вдалося вибити з укріплених позицій. Ключові локації у Степногірську перейшли під контроль Сил оборони України.

— Штурмові дії проводилися злагоджено, з використанням аеророзвідки і точкового вогневого ураження. Кожен будинок перевірено на наявність “сюрпризів” та залишків живої сили окупанта, — розповів командир Артану Віктор Торкотюк.

За його словами, цілком можливо, що росіяни продовжать спроби знову зайти в селище.

Степногірськ на карті

Степногірськ розташований не березі колишнього Каховського водосховища.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 545-ту добу.

Джерело : ГУР

