Україна має стратегічну ціль – змусити Росію втрачати дві сотні військових за один квадратний кілометр просування.

Про це на спілкуванні з журналістами заявив міністр оборони Михайло Федоров.

Федоров про нову стратегію України

За його словами, останні місяці свідчать про зміну ситуації на фронті: Україні вдалося суттєво сповільнити наступ російських військ і поступово перехопити ініціативу. Водночас Сили оборони нарощують активні дії та продовжують звільняти території.

За даними Міноборони, у квітні 2026 року було вбито або важко поранено 35 203 російських військових. У березні цей показник становив 35 351 особу, а у грудні 2025 року – 34 544.

Михайло Федоров наголосив, що ці дані верифіковані через систему єБали та підтверджені бойовими підрозділами.

Статистика також свідчить про зростання втрат РФ у перерахунку на темпи просування. Якщо у жовтні 2025 року російська армія втрачала в середньому 67 військових на один квадратний кілометр захопленої території, то в січні 2026 року цей показник зріс до 165, у лютому — до 244, у березні — до 254. У квітні він становив 179 військових на квадратний кілометр просування.

Які фактори дають переваги українській армії

Одним із факторів, що допоміг уповільнити наступ РФ, Федоров назвав відключення терміналів супутникового зв’язку Starlink для російських військ у лютому 2026 року.

За словами міністра, російська сторона досі не змогла знайти повноцінну альтернативу цій системі, що створює для України додаткову перевагу на полі бою.

Ще одним важливим чинником він назвав розвиток напряму middle strike. Україна збільшила закупівлі ударних дронів середньої дальності та активно застосовує їх для ураження цілей в оперативній глибині противника.

– Ми вже бачимо чітку закономірність: що більше вдається знищувати ворога в оперативному тилу, то менше штурмових дій відбувається безпосередньо на лінії фронту, – пояснив Федоров.

Окремо міністр повідомив, що Україна прагне досягти стабільного показника у 95% перехоплення повітряних цілей.

За його словами, покращити ефективність протиповітряної оборони допомагає впровадження системи after-action review — детального аналізу результатів бойових операцій для швидкого виправлення помилок і вдосконалення тактики.

