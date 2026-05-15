Сили оборони України звільнили населений пункт Одрадне та прилеглу територію на Дворічанщині Харківської області.

Про це повідомляє 16-й армійський корпус.

Звільнення Одрадного та Дворічного

Так, підрозділи 16-го армійського корпусу провели успішні контрнаступи, ліквідували щонайменше 56 російських окупантів та звільнили близько 22 кв. км території, включно з населеним пунктом Одрадне.

Зараз дивляться

Штурмові дії провели підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади. Наші військові витіснили противника з укріплених позицій, лісосмуг та опорних пунктів. У контрнаступі брали участь штурмові групи, оператори дронів та артилерія.

— Українські воїни крок за кроком виявляли та уражали позиції противника, руйнуючи його спроби втриматися на нашій землі. За цим просуванням – витримка, холодний розрахунок, взаємодія та сила тих, хто щодня виконує бойові завдання на найскладніших ділянках фронту. Одрадне знову під українським контролем, — наголосили у 16-му армійському корпусі.

Одрадне на карті

Село Одрадне знаходиться за 4 км від кордону з Росією. Навколо села кілька невеликих лісових масивів, зокрема урочища Дубовий Ліс, Сергіївка, Дробашин Ліс, Крутий Ліс. Село було окуповане російськими військами 24 лютого 2022 року.

Дворічанське також знаходиться поблизу державного кордону України з Бєлгородською областю РФ. Село так само було окуповане 24 лютого 2022 року.

Deep StateФото: скриншот із відео 16-го армійського корпусу ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.