В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, необхідна для відбиття збройної агресії Росії проти України.

Згідно зі статтею 65 Конституції України, усі громадяни зобов’язані захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність своєї країни. Проте в окремих випадках військовозобов’язані особи мають право на відстрочку або бронювання.

У чому різниця між бронюванням та відстрочкою — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Бронь та відстрочка: різниця

Мобілізації підлягають військовозобов’язані особи віком від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку та не є заброньованими. Пояснюємо, яка різниця між бронюванням та відстрочкою.

Що таке бронювання

Бронювання — тимчасова відстрочка від мобілізації (призову) строком до 12 місяців (за наявності підстав передбачена можливість продовження терміну бронювання).

Бронювання може надаватися працівникам компаній, підприємств, організацій та установ, які є критично важливими для забезпечення обороноздатності держави.

Порядок бронювання військовозобов’язаних визначається постановою Кабінету Міністрів України №76 від 27 січня 2023 року.

Згідно з документом у 2026 році бронюванню підлягають:

працівники, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, пов’язаних із забезпеченням виконання мобілізаційних завдань;

працівники, які працюють на підприємствах, в організаціях та установах, які здійснюють виробництво товарів, виконують роботи чи надають послуги, що необхідні для забезпечення потреб ЗСУ й інших військових формувань;

працівники, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших державних органах на посадах, що необхідні для функціонування цих органів;

працівники, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, пов’язаних із забезпеченням виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

працівники, які працюють на підприємствах, в організаціях та установах, які є критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також для функціонування економіки.

Отримати інформацію та дізнатися, чи є працівник заброньованим, можна:

Звернувшись до ТЦК та СП; З електронного кабінету військовозобов’язаного Резерв+; Отримати дані у свого роботодавця.

Що таке відстрочка від мобілізації

Відстрочка — відстрочення виклику до військової служби в разі загрози національній безпеці або військових дій. Таке право надається певним категоріям громадян за рішенням відповідних державних органів.

Перелік підстав, які дають право на відстрочку від мобілізації, наведено у статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію.

Згідно з документом, особи можуть отримати відстрочку від мобілізації:

через бронювання;

за станом здоров’я;

за сімейними обставинами;

у зв’язку з професійною діяльністю;

у зв’язку з навчанням;

у зв’язку з набуттям наукового ступеня.

Для отримання відстрочки від мобілізації необхідно звернутися до ТЦК за місцем обліку, написати відповідну заяву та надати документи, що підтверджують право на відстрочку.

Нагадуємо, що особи, які отримали відстрочку від мобілізації, все одно залишаються військовозобов’язаними.

Підсумовуючи, у чому різниця між відстрочкою та бронюванням, можна сказати, що бронювання – це лише одна із підстав для відстрочки від призову під час мобілізації.

Важливою ознакою бронювання є строковий характер. Тобто строк бронювання конкретних військовозобов’язаних визначається у рішеннях Мінекономіки.

Відстрочка ж надається за наявності в особи відповідних підстав (зокрема, й бронювання).

Джерело: Міністерство оборони України

