Очільник Офісу президента Кирило Буданов виступив проти мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років.

Про це він заявив в інтерв’ю британській газеті The Times.

Буданов про пониження віку мобілізованих

За словами Кирила Буданова, на сьогодні рекрутинг до лав ЗСУ не покриває потреб у людському ресурсі.

— Таку кількість людей через 12 років війни спонукати практично немає чим, — каже очільник Офісу президента.

Кореспондент Максим Такер запитав Буданова, чи настав час створити резерв із підготовлених чоловіків віком до 25 років, котрих не відправлятимуть на фронт, але які зможуть служити на інших напрямках в Україні.

— Якщо ми просто за механізмом мобілізації заберемо всіх юнаків 18–25 років — ми знищимо саме майбутнє для нашої держави, ціле покоління, — відповів глава Офісу президента.

Також Кирило Буданов заявив, що Російська Федерація має можливість завдати ядерного удару в будь-який момент, однак на сьогодні немає ознак до такої підготовки.

У Верховній Раді обговорюють ідею зробити БЗВП (базову загальну військову підготовку) обов’язковою умовою для виїзду за кордон. Минулого року чоловікам віком 18–22 років дозволили виїзд з країни.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я за наявності відповідних запитів може розброньовувати частину медичних працівників для їхнього подальшого залучення до служби у Збройних силах та інших структурах.

