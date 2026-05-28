Ведучий Володимир Остапчук та його третя дружина Катерина, схоже, таки провели весільну церемонію. Раніше блогерка казала, шо вони планують зіграти весілля у 2026 році.

Остапчуки показали весільні фото

Катерина та Володимир поділилися у соцмережах серією романтичних світлин у весільному вбранні.

Пост пара лаконічно прокоментувала: V + K. На світлинах Катерина позує у білій сукні з мереживом, а Володимир — у класичному чорному смокінгу.

У сториз дружина Остапчука також показала листування з фотографом, який повідомив, що весільні фото готові до перегляду.

Крім того, Катерина закликала підписників активніше вподобати допис, аби вона “виклала сьогодні ж себе окремо”. Блогерка пообіцяла підписникам показати фото, що розібʼє серця.

Також Катерина показала деталі свого образу та зізналася, що обрала сукню з першого погляду, не ставши приміряти інші.

Історія стосунків Остапчука та Полтавської

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська офіційно розписалися 6 березня 2024 року. Водночас урочисте освідчення шоумен зробив у серпні наступного року, подарувавши коханій каблучку від Tiffany & Co, про яку вона давно мріяла.

У грудні 2025 року у подружжя народився син Тимофій. Для Катерини це перша дитина, а Володимир також має доньку Емілію та сина Евана від попереднього шлюбу.

