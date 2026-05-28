У Чорному морі біля північного узбережжя Туреччини атакували три танкери, які пов’язують із російським тіньовим флотом. Судна зазнали ударів безпілотників, повідомляє Türkiye Today з посиланням на судноплавне агентство Tribeca.

Атака на танкери тіньового флоту РФ: що відомо

За даними джерел, танкер James II під прапором Палау перебував без вантажу приблизно за 80 кілометрів на північ від району Тюркелі під час атаки дронів.

Ще два танкери – Altura і Velora під прапором Сьєрра-Леоне, – були атаковані БпЛА під час операції з перевалки вантажу між суднами. У район події направили рятувальні катери. Повідомляється, що члени екіпажів усіх трьох танкерів не постраждали.

Зараз дивляться

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сторони неодноразово атакували морську інфраструктуру та судна одна одної.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), танкер James II у період дії нафтового ембарго G7 та політики price cap був залучений до експорту російської нафти та нафтопродуктів із червня 2024 року. У травні 2025 року Велика Британія запровадила проти нього санкції.

Танкер Altura також використовувався для експорту російської нафти та нафтопродуктів. За інформацією української розвідки, у період із січня 2024 року по липень 2025 року він перевіз близько 6,0 млн барелів російської нафти. Судно перебуває під санкціями ЄС з жовтня 2025 року, а також під обмеженнями Швейцарії, Великої Британії та Канади.

Судно Velora, за даними ГУР МО, у період із січня 2024 року до липня 2025 року транспортувало приблизно 5,2 млн барелів російської нафти. У жовтні 2025 року ЄС запровадив проти нього санкції, після чого обмеження також ввели Швейцарія, Велика Британія та Канада.

Раніше СБУ викрила схему постачання кораблів для “тіньового флоту” РФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.