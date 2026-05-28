Застосунок Резерв+ показує, чи перебуває людина на військовому обліку, чи була з нього знята або виключена. Також ним успішно користуються військовозобов’язані для оновлення облікових даних.

Проте, досить часто після перевірки своїх облікових даних у додатку Резерв+ громадяни виявляють позначку про те, що вони не є військовозобов’язаними або виключені з військового обліку.

Що означає статус невійськовозобов'язаний у Резерв+ та що робити у такому випадку

Статус невійськовозобовʼязаний у Резерв+: у яких випадках застосовується

Статус невійськовозобов’язаного зазвичай мають особи, яких виключено з військового обліку, відповідно до частини 6 статті 37 закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Зняття з військового обліку застосовується:

До військовослужбовців, які вже були прийняті на службу. Вони знімаються з обліку та вважаються такими, що не є військовозобов’язаними.

Якщо в облікових даних таких осіб зазначено відповідний статус — це не вважається порушенням, адже вони не перебувають на обліку в територіальних центрах комплектування (ТЦК та СП).

До призовників та військовозобов’язаних, які навчаються у закладах фахової передвищої військової освіти, військових інститутах та підрозділах закладів вищої освіти, адже у період навчання вони мають особливий статус.

До громадян, які знялися з обліку через зміну місця проживання, але не стали на новий облік. Такі особи мають обов’язково поновити військовий облік у ТЦК та СП за новим місцем реєстрації у найкоротші терміни.

Особи, які відбувають покарання в установах виконання вироків, або щодо яких суд застосував примусові заходи медичного характеру. Після звільнення вони зобов’язані поновити свій військовий облік.

Чоловіки, зняті з обліку на підставі медичного висновку ВЛК про обмежену придатність та згідно з наказами Міністерства оборони України №342 або №684. Такі громадяни мають обов’язково повторно пройти військово-лікарську комісію для оцінки придатності та знову стати на військовий облік.

Варто зазначити, що зняття з військового обліку має тимчасовий характер. Це відбувається лише на період дії певних умов, наприклад, під час проходження військової служби або відбування покарання за вчинення злочину.

Після завершення таких обставин, особи зобов’язані поновити свій військовий облік у районному ТЦК та СП. До моменту повторної постановки на облік, вони не підлягають мобілізації.

Як надається статус невійськовозобовʼязаний у Резерв+

Статус невійськовозобовʼязаний надається людині автоматично на основі даних, які були внесені під час реєстрації. Система їх аналізує та визначає, чи підпадає особа під статус невійськовозобовʼязаного.

Підтверджує такий статус:

військово-обліковий документ (військовий квиток, приписне посвідчення) із записами про виключення з військового обліку;

електронний військово-обліковий документ.

Важливо, аби інформація про зняття з військового обліку була внесена до реєстру військовозобов’язаних і відображалась у цифровому військово-обліковому документі. Якщо такі дані відсутні, вони вважаються неповними й не можуть бути використані офіційно.

