Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з Європейським Союзом щодо масштабної фінансової підтримки України на суму до €90 млрд. Документ стосується затвердження угоди про позику та меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Ратифікація угоди з ЄС про кредит на €90 млрд

Законопроєкт визначає механізми залучення коштів упродовж 2026–2027 років. Фінансування планують спрямувати на покриття потреб державного бюджету, підтримку макрофінансової стабільності та посилення обороноздатності країни.

Згідно з умовами угоди, у 2026 році Україна може отримати до €45 млрд. Із цієї суми до €28,3 млрд передбачено на оборонний напрям — закупівлю озброєння та розвиток оборонно-промислового комплексу. Ще €16,7 млрд мають піти на фінансування бюджету та підтримку економічної стабільності.

Бюджетну частину допомоги розділять на два інструменти: до €8,35 млрд Україна отримає як макрофінансову допомогу, ще стільки ж — через механізм Ukraine Facility.

У меморандумі також прописано умови отримання коштів. Макрофінансова допомога надходитиме трьома траншами — €3,2 млрд, €3,7 млрд та €1,45 млрд. Для отримання кожного з них Україна має виконати низку зобов’язань.

Умови для траншів

Для отримання першого траншу макрофінансової допомоги від ЄС Україна має виконати низку умов у сфері податкової, митної та фінансової політики. Зокрема, уряд повинен подати до Верховної Ради законопроєкти про скасування податкових пільг для міжнародних посилок (крім товарів для сектору безпеки й оборони), а також про запровадження оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Крім того, однією з вимог є ухвалення закону про продовження дії військового збору на рівні 5% ще на три роки. Очікується, що це забезпечить щонайменше 140 млрд грн додаткових надходжень до бюджету щороку. Також Кабінет міністрів має затвердити порядок розробки та оцінки державних інвестиційних стратегій і оновити Стратегію управління державними фінансами разом із планом її реалізації.

Серед інших умов — подання на розгляд уряду нового Митного кодексу для гармонізації українського законодавства з нормами ЄС, а також призначення нового постійного керівника Державної митної служби.

Для другого — остаточно ухвалити відповідні законопроєкти, а також запровадити нову систему оцінки майна. Третій транш передбачає реформування пільгового податкового режиму, спрощення адміністрування ПДВ та представлення нової Стратегії публічних закупівель на 2027–2030 роки.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада може розглянути питання ратифікації вже 28 травня.

Раніше Європейський Союз погодив пакет фінансової підтримки для України на €90 млрд. Передбачається, що кредит погашатиметься за рахунок майбутніх репарацій від Росії за завдані Україні збитки внаслідок війни.

