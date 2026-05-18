В Україні змінили правила участі у державній програмі Скринінг здоров’я 40+. Відтепер громадяни віком від 40 років можуть подати заявку на проходження обстеження у будь-який зручний час, не чекаючи 30 днів після дня народження.

Про оновлення механізму повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Оновлення програми Скринінг здоров’я 40+

Українці, яким уже виповнилося 40 років, можуть оформити участь у програмі через застосунок Дія або у найближчому ЦНАПі (центрі надання адмінпослуг). Після зарахування коштів на картку учасники матимуть два місяці, щоб оплатити послугу скринінгу у медичному закладі.

У МОЗ наголосили, що якщо кошти не використати у визначений термін, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Програма Скринінг здоров’я 40+ передбачає базові медичні обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, а також оцінки ментального здоров’я.

За даними міністерства, від старту програми скринінг уже пройшли понад 55 тис. людей, а заявки на участь подали понад 500 тис. українців. Нині послуга доступна у 2050 медичних закладах по всій Україні.

Як наголошують у Дії, люди, які отримали кошти підтримки до 1 травня 2026 року, можуть використати їх до 30 червня 2026 року.

Доступна відеоінструкція, яка покроково пояснює, як подати заявку в Дії.

У МОЗ закликали громадян не відкладати турботу про здоров’я та скористатися можливістю пройти обстеження вже зараз.

Джерело : МОЗ, Дія

