Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос підтримала ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо створення для України формату асоційованого членства в Євросоюзі.

Про це Кос заявила в інтерв’ю британському виданню Financial Times.

Асоційоване членство України

На її думку, така ініціатива може стати відправною точкою для важливої дискусії про майбутнє розширення ЄС.

Раніше Мерц запропонував надати Україні особливий статус асоційованого члена ЄС, який дозволив би Києву отримати частину переваг євроінтеграції ще до завершення всіх необхідних реформ для повноправного вступу.

Коментуючи цю пропозицію, єврокомісарка зазначила, що підтримує саму дискусію щодо нових форматів інтеграції.

— Це одна з ідей, і вона є хорошим стартом для обговорення, — сказала Марта Кос.

Вона також наголосила, що питання розширення Євросоюзу має вирішуватися на рівні лідерів держав. За словами посадовиці, ЄС необхідно шукати нові підходи, які відрізнятимуться від чинної моделі вступу.

Кос додала, що під час приватних розмов багато європейських лідерів висловлювалися за поєднання принципу оцінки кандидатів за заслугами з механізмами поступової інтеграції до ЄС.

Окремо єврокомісарка прокоментувала заяву президента України Володимира Зеленського щодо можливого вступу України до ЄС уже наступного року. Вона визнала такий сценарій нереалістичним, однак зазначила, що це надало дискусії про розширення більшої терміновості.

Також Кос повідомила, що вже цього літа може завершитися “штучне” об’єднання процесів вступу України та Молдови. Це дозволить офіційно розпочати переговори про членство для обох держав окремо.

Раніше Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що поглиблена інтеграція України до Європейського Союзу є важливою передумовою для припинення війни.

