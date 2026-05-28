У Києві ліквідували масштабну схему торгівлі нікотиновмісною продукцією в межах боротьби з нелегальним ринком вейпів через мережу магазинів та кіосків.

Боротьба з нелегальним ринком вейпів у Києві

Як повідомляє Національна поліція України, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань разом з детективами Бюро економічної безпеки вилучили з незаконного обігу товару на суму понад 12 млн грн.

За даними Нацполіції, учасники схеми збували рідини для електронних сигарет, POD-системи, картриджі, нікотинові паучі, одноразові електронні сигарети та тютюн для кальянів.

– Для прикриття незаконної діяльності ділки використовували підконтрольні фіктивні підприємства, через які здійснювалися постачання та розрахунки за контрафактну продукцію, – йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, на готову продукцію наносились підроблені марки акцизного податку, які імітували оригінальні акцизні знаки та не обліковувалися у державних реєстрах.

У поліції стверджують, що частину електронних цигарок продавали взагалі без жодних акцизних марок.

Правоохоронці провели 27 обшуків за місцями виготовлення та продажу підакцизних товарів. Вони вилучили:

понад 30 тис. одиниць рідин та компонентів для електронних сигарет;

16 тис. одиниць іншої тютюнової продукції;

майже 2,5 тис. POD-систем;

близько 10 тис. картриджів;

мобільні телефони, комп’ютерну техніку, готівку та чорнові записи.

У Нацполіції стверджують, що загальна вартість вилученого фальсифікату за цінами чорного ринку становила 12,3 млн грн. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Триває досудове розслідування за ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ст. 209 (Легалізація або відмивання майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Фото : Нацполиция

