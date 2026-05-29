За даними розвідки, російські війська готують новий масований удар по території України.

Про це у п’ятницю, 29 травня, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський попередив про новий масований удар РФ

– Маємо інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару, – наголосив він.

Президент зазначив, що міжнародні партнери мають усвідомлювати: Росія й надалі робить ставку на ракетні удари та продовження війни, а не на дипломатичне врегулювання.

Зеленський додав, що необхідний додатковий санкційний тиск на Росію. Також він зауважив, що реалізація домовленостей із партнерами щодо посилення протиповітряної оборони не повинна затягуватися.

Глава держави розповів про розмову з главою МЗС Андрієм Сибігою. Обговорили завдання – що необхідно зробити найближчими тижнями та які кроки партнерів можуть найефективніше підтримати захист України.

– Антибалістика – це ключове завдання. Готуємо також і наші детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету й додаткових заходів проти обходу санкцій, що існують, – зауважив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський надіслав лист президенту США Дональду Трампу та Конгресу США.

У листі він попередив про зростання дефіциту засобів ППО в Україні, зокрема систем протибалістичного захисту.

24 травня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Головною мішенню ворога був Київ та область. Унаслідок обстрілу столиці загинуло троє людей, ще 92 особи постраждали.

Під час атаки російські війська застосували проти України 90 крилатих і балістичних ракет та 600 дронів.

Руйнування були зафіксовані в усіх районах Києва – на понад 40 локаціях.

Згодом стало відомо, що тоді Росія Орєшніком поцілила по Білій Церкві.

За кілька днів Зеленський повідомив, що ракет Орєшнік було дві. Друга впала на тимчасово окупованій Донеччині.

