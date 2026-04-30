Українські школярі вже готуються до літніх канікул, однак у 2026 році єдиного дня завершення навчання знову не буде.

Коли у школах Києва розпочнуться літні канікули, читайте в нашому матеріалі.

Коли почнуться літні канікули у Києві та області

Як передбачено урядовими рішеннями, навчальний рік 2025/2026 стартував 1 вересня і має тривати до 30 червня. Водночас у Міністерстві освіти і науки України наголошують, що ця дата є граничною, а не обов’язковою для всіх закладів освіти. Фактичне завершення занять визначає педагогічна рада школи.

Зараз дивляться

Точної дати, коли розпочнуться літні канікули у Києві у 2026 році, наразі у КМДА не повідомляли. Але представники КМДА на запит Телеграфу розповіли про орієнтовні рамки літніх канікул 2026 у Києві.

За даними, наданими у відповіді на запит журналістів, частина київських шкіл в Україні може навчатися практично до кінця червня — аж до 30 червня 2026 року. Водночас кожен навчальний заклад має право самостійно визначати, коли саме завершувати освітній процес.

Чи доведеться київським школярам навчатися влітку

Як пояснили у КМДА, зміни у графіку навчання можуть виникати через різні обставини — зокрема подовжені зимові канікули або перебої в освітньому процесі, пов’язані з відключеннями електроенергії.

У київських школах навчальний процес взимку відбувався нерівномірно, адже частина закладів майже безперервно працювала в очному форматі, тоді як інші були змушені переходити на дистанційне навчання через складну ситуацію з опаленням та перебоями з електропостачанням.

У низці навчальних закладів також продовжили зимові канікули, зокрема через відсутність тепла в класах. Саме ці відмінності у фактичній організації навчального року і впливають на строки завершення занять. Школи, які постійно працювали в очному форматі, мають змогу завершити навчання раніше.

Натомість заклади, де взимку були тривалі перерви, імовірно компенсуватимуть пропущені заняття і можуть продовжити освітній процес аж до кінця червня.

У відповіді КМДА також зазначається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2025 року №1003 Про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні, навчальний рік у закладах загальної середньої освіти триває з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року. При цьому жодних змін до цієї постанови наразі не вносили.

У КМДА підкреслюють, що школи зберігають автономію в ухваленні рішень щодо організації навчального процесу, зокрема, можуть як продовжувати навчання у червні, так і змінювати структуру навчального року.

Як уточнила у відповіді заступниця директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради Галина Полторак, саме навчальні заклади ухвалюють фінальне рішення щодо структури навчального року в межах встановлених державою рамок. Отже, дата завершення навчального року у Києві 2026 року визначатиметься самими школами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.