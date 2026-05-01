Укрзалізниця змінює правила повернення квитків: що буде з компенсаціями
- Укрзалізниця з 2 травня вводить прогресивну шкалу повернення квитків: що ближче дата рейсу, то меншою буде компенсація.
- Нові правила мають допомогти боротися з перекупами, щоб повертати місця у продаж раніше.
Починаючи з 2 травня Укрзалізниця впроваджує нові правила повернення квитків та змінює порядок компенсацій.
Про це йдеться у заяві, яку опублікувала пресслужба компанії.
Нові правила Укрзалізниці: що відомо
Зазначається, що за новими правилами Укрзалізниці квитки повертатимуться за прогресивною шкалою, це торкнеться виключно проїзних документів на сполучення по Україні.
– Що це означає для пасажира: зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення – тим більшу частку вартості буде утримано, – йдеться у заяві.
Водночас для військовослужбовців Сил оборони України, що купують квитки через Армія+, жодних обмежень не заплановано. Укрзалізниця обіцяє, що для них відшкодовуватиметься 100% вартості при поверненні квитка до графікової відправки поїзда.
– Повернення квитків, придбаних в Армія+, здійснюється онлайн у застосунку, – наголосили в компанії.
Для всіх інших категорій пасажирів за новими правилами відсоток суми повернення для рейсів із горизонтом продажів 20 діб стане наступним:
- 15–20 днів до рейсу – повертається 100% суми;
- 10–14 днів – 95–90% суми;
- 9–5 днів – 75%;
- 4–1 день – 50%;
- менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення – тільки вартість плацкарти (невелика частина вартості залізничного квитка, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого пронумерованого місця у вагоні, тобто без вартості власне перевезення).
Укрзалізниця наголошує, що нова модель диференційованих умов повернення ґрунтується не на фіксованому “календарному” періоді для реалізації проїзних документів (20 або 14 днів), а на фактичному, протягом якого квиток перебував у відкритому продажі.
– Саме для цього в моделі використовується подвійна шкала, де враховується, коли саме було відкрито продаж на конкретний поїзд та скільки днів залишилося до відправлення на момент повернення квитка, – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що якщо продаж відкривається менше ніж за 14 днів до відправлення, як у випадку з деякими рейсами до прифронтових міст, система працює за адаптованою логікою. Так, пасажир отримує повне повернення у межах реально доступного періоду відкриття продажу, а фінансові обмеження застосовуються лише у міру наближення до дати відправлення поїзда.
Як це працює
Таким чином, якщо продаж відкрито з горизонтом на 10 днів:
- повернення квитка за 10 днів до відправлення передбачає повернення 95% вартості;
- за 5-9 днів до відправлення – 75% вартості;
- за 1-4 дні – 50% вартості;
- за 24 години, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення поїзда повертається тільки вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.
В компанії пояснюють, що основна мета такого підходу – стимулювати більш оперативне повернення квитків одразу після зміни планів, що, у свою чергу, підвищить прогнозованість пасажиропотоку для залізниці та дозволить ефективніше керувати рухомим складом.
Там очікують, що вільні місця раніше повертатимуться у вільний продаж і стануть доступними для інших пасажирів.
Укрзалізниця сподівається, що нові правила повернення квитків з 2 травня стануть ще одним інструментом боротьби з перекупами, для яких здача квитків в останній момент стане невигідною практикою.
– Це також дозволить підвищити доходи залізниці на фоні зростаючих витрат на відновлення рухомого складу та інфраструктури в результаті регулярних обстрілів, – пояснили в УЗ.
Нагадаємо, у квітні Укрзалізниця запровадила динамічне ціноутворення на квитки у вагонах СВ та першого класу Інтерсіті, що залежатиме від сезону, дня тижня та часу купівлі.