Починаючи з 2 травня Укрзалізниця впроваджує нові правила повернення квитків та змінює порядок компенсацій.

Про це йдеться у заяві, яку опублікувала пресслужба компанії.

Нові правила Укрзалізниці: що відомо

Зазначається, що за новими правилами Укрзалізниці квитки повертатимуться за прогресивною шкалою, це торкнеться виключно проїзних документів на сполучення по Україні.

– Що це означає для пасажира: зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення – тим більшу частку вартості буде утримано, – йдеться у заяві.

Водночас для військовослужбовців Сил оборони України, що купують квитки через Армія+, жодних обмежень не заплановано. Укрзалізниця обіцяє, що для них відшкодовуватиметься 100% вартості при поверненні квитка до графікової відправки поїзда.

– Повернення квитків, придбаних в Армія+, здійснюється онлайн у застосунку, – наголосили в компанії.

Для всіх інших категорій пасажирів за новими правилами відсоток суми повернення для рейсів із горизонтом продажів 20 діб стане наступним:

15–20 днів до рейсу – повертається 100% суми;

10–14 днів – 95–90% суми;

9–5 днів – 75%;

4–1 день – 50%;

менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення – тільки вартість плацкарти (невелика частина вартості залізничного квитка, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого пронумерованого місця у вагоні, тобто без вартості власне перевезення).

Укрзалізниця наголошує, що нова модель диференційованих умов повернення ґрунтується не на фіксованому “календарному” періоді для реалізації проїзних документів (20 або 14 днів), а на фактичному, протягом якого квиток перебував у відкритому продажі.

– Саме для цього в моделі використовується подвійна шкала, де враховується, коли саме було відкрито продаж на конкретний поїзд та скільки днів залишилося до відправлення на момент повернення квитка, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що якщо продаж відкривається менше ніж за 14 днів до відправлення, як у випадку з деякими рейсами до прифронтових міст, система працює за адаптованою логікою. Так, пасажир отримує повне повернення у межах реально доступного періоду відкриття продажу, а фінансові обмеження застосовуються лише у міру наближення до дати відправлення поїзда.

Як це працює

Таким чином, якщо продаж відкрито з горизонтом на 10 днів:

повернення квитка за 10 днів до відправлення передбачає повернення 95% вартості;

за 5-9 днів до відправлення – 75% вартості;

за 1-4 дні – 50% вартості;

за 24 години, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення поїзда повертається тільки вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.

В компанії пояснюють, що основна мета такого підходу – стимулювати більш оперативне повернення квитків одразу після зміни планів, що, у свою чергу, підвищить прогнозованість пасажиропотоку для залізниці та дозволить ефективніше керувати рухомим складом.

Там очікують, що вільні місця раніше повертатимуться у вільний продаж і стануть доступними для інших пасажирів.

Укрзалізниця сподівається, що нові правила повернення квитків з 2 травня стануть ще одним інструментом боротьби з перекупами, для яких здача квитків в останній момент стане невигідною практикою.

– Це також дозволить підвищити доходи залізниці на фоні зростаючих витрат на відновлення рухомого складу та інфраструктури в результаті регулярних обстрілів, – пояснили в УЗ.

Нагадаємо, у квітні Укрзалізниця запровадила динамічне ціноутворення на квитки у вагонах СВ та першого класу Інтерсіті, що залежатиме від сезону, дня тижня та часу купівлі.

