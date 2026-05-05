Вранці російські війська завдали удару порту Великої Одеси, внаслідок чого пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Островів Кука.

Про це повідомляє державне підприємство Адміністрація морських портів України.

Удар РФ по порту Великої Одеси

Зазначається, що через російський удар пошкоджено цивільне судно під прапором Островів Кука, проте екіпаж залишився цілим.

– Черговий удар спрямований по цивільному судноплавству. Порт працює з урахуванням безпекових ризиків, ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби, – йдеться у повідомленні.

У ніч на 26 квітня російські війська завдали удару по цивільній та портовій інфраструктурі в Одеській області безпілотниками, внаслідок чого постраждала одна людина.

Тоді армія РФ також завдала удару по порту Великої Одеси, внаслідок чого уламками пошкоджено цивільне судно під прапором Палау. Проте обійшлося без постраждалих серед екіпажу.

Через атаку на території порту зазнало пошкоджень технологічне обладнання, резервуари з олією та вантажний транспорт. Також спалахнули пожежі.

За інформацією Одеської ОВА, у житловому секторі вибито вікна у пʼятиповерховому будинку, пошкоджено легковий автомобіль. Пошкоджень також зазнав обʼєкт промислової інфраструктури.

