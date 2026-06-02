Під час нічної атаки на Україну 2 червня російські війська застосували 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети і 656 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 2 червня: що відомо

У ніч на 2 червня (з 18:00 1 червня) під атаку на Україну потрапили Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

Ворог застосовував ударні БпЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування різних типів:

8 протикорабельних ракет 3М22 Циркон (райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська обл. РФ);

33 балістичні ракети Іскандер-М (райони пуску – Брянська, Курська, Ростовська обл., ТОТ АР Крим);

27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків – Вологодська обл. РФ);

5 крилатих ракет Калібр (райони пусків – акваторія Каспійського моря);

656 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів Бандероль, дронів-імітаторів типу Пародія (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

У відомстві наголосили, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 попередньо відомо, що протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:

11 балістичних ракет Іскандер-М;

26 крилатих ракет Х-101;

3 крилаті ракети Калібр;

602 ворожі БпЛА різних типів.

– Зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях. Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу, – закликали у Повітряних силах.

Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували ще мінімум 1 440 російських окупантів.

Загальні втрати ворога на 1 560-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,36 млн осіб.

