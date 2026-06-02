У Запоріжжі вночі лунала серія вибухів під час російського обстрілу. Місто опинилося під масованою атакою дронами та ракетами.

Про це повідомляє керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 2 червня: які наслідки

За інформацією ОВА, Запоріжжя опинилося під масованою атакою російських військ.

Як уточнив Федоров, в обласному центрі зафіксували щонайменше 20 ударів із різних видів озброєння.

Зокрема, шість ракет російські війська спрямували по Запоріжжю.

Внаслідок удару по місту уражено об’єкт промислової інфраструктури, пошкоджено приватний житловий будинок. Також понівечено покрівлю.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих внаслідок нічної атаки на Запоріжжя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1560-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

