У ніч проти 2 червня російська атака на Суми викликала руйнування в житловому секторі.

Про це повідомили міський голова Сум Олександр Лисенко та начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Що відомо про наслідки атаки на Суми сьогодні

Олександр Лисенко зауважив, що безпілотник влучив у квартиру, де спала пенсіонерка, внаслідок чого виникли пожежі в багатоповерхівці та приватному будинку.

– У багатоповерхівці в Сумах дрон влучив у горішній поверх. В тій кімнаті якраз спала літня жінка. У неї гостра реакція на стрес, її забрала швидка. В сусідній кімнаті був її син. Він каже, що їх врятувала товста стіна, – йдеться у повідомленні.

За словами міського голови, російський БпЛА зруйнував вікна дев’ятиповерхівки та частину стіни.

Лисенко уточнив, що в приватному секторі внаслідок атаки дрона загорілися та отримали пошкодження будинки у приватному секторі, загиблих чи поранених немає.

Тим часом Сергій Кривошеєнко зазначив, що під атаку в Сумах потрапила багатоповерхівка в Зарічному районі.

За його інформацією, пожежі на місцях падінь російських безпілотників уже локалізовано, наслідки ліквідовують.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня пролунала серія потужних вибухів у Києві. Ворог атакував столицю України ударними дронами та ракетами. Наразі відомо про чотирьох загиблих та десятки поранених.

У Дніпрі загинуло шестеро людей та постраждали ще 33 осіб внаслідок нічної російської атаки.

Також вибухи лунали у Харкові. Відомо про 10 постраждалих, пошкодження зафіксували у чотирьох районах міста.

Російська атака зачепила й Запоріжжя – в обласному центрі зафіксували щонайменше 20 ударів із різних видів озброєння.

Фото: Сумська МВА

