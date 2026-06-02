Юлія Соколова, випускова редакторка
2 хв.
Втрати ворога на 2 червня: ліквідовано ще 1440 окупантів та 75 артсистем
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували ще мінімум 1440 російських окупантів.
Загальні втрати ворога на 1560-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,36 млн осіб.
Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 2 червня 2026 року
- особового складу – близько 1 366 910 осіб (+1 440);
- танків – 11 969 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 666 (+7);
- артилерійських систем – 43 112 (+75);
- РСЗВ – 1 821 (+1);
- засобів ППО – 1 400 (+1);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 542 (+14);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 323 762 (+1583);
- крилатих ракет – 4 693 (+0);
- кораблів / катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 102 138 (+517);
- спеціальної техніки – 4 241 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 560-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 2 червня 2026 — ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ВСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.