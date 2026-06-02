Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували ще мінімум 1440 російських окупантів.

Загальні втрати ворога на 1560-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,36 млн осіб.

Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 2 червня 2026 року

  • особового складу – близько 1 366 910 осіб (+1 440);
  • танків – 11 969 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 666 (+7);
  • артилерійських систем – 43 112 (+75);
  • РСЗВ – 1 821 (+1);
  • засобів ППО – 1 400 (+1);
  • літаків – 436 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 542 (+14);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 323 762 (+1583);
  • крилатих ракет – 4 693 (+0);
  • кораблів / катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 102 138 (+517);
  • спеціальної техніки – 4 241 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 560-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ВСУ

