Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували ще мінімум 1440 російських окупантів.

Загальні втрати ворога на 1560-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,36 млн осіб.

Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 2 червня 2026 року

особового складу – близько 1 366 910 осіб (+1 440);

танків – 11 969 (+3);

бойових броньованих машин – 24 666 (+7);

артилерійських систем – 43 112 (+75);

РСЗВ – 1 821 (+1);

засобів ППО – 1 400 (+1);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 542 (+14);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 323 762 (+1583);

крилатих ракет – 4 693 (+0);

кораблів / катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 102 138 (+517);

спеціальної техніки – 4 241 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 560-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.