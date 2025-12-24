Питання Запорізької атомної електростанції залишається одним із найскладніших у мирному плані США щодо України, і сторони наразі шукають компроміс.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Питання ЗАЕС

За його словами, ЗАЕС увійшла до 12 пункту драфту мирного плану. США пропонують, щоб станція експлуатувалася спільно трьома країнами — Україна, США та РФ.

– Росіяни вважають, що вони все одно зроблять так, що ЗАЕС буде експлуатуватися ними. Вони будуть прив’язувати роботу цієї станції до гуманітарного аспекту. Вони говоритимуть, що давайте відновимо дамбу, давайте ми запустимо електрику. І тому партнери кажуть, що хочуть спільний механізм управління, – пояснив Зеленський.

Президент додав, що компромісна позиція України передбачає спільне підприємство, у складі якого будуть Україна та США у співвідношенні 50 на 50.

– 50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% – США самостійно визначає свій розподіл, – уточнив він.

Зеленський також наголосив на необхідності демілітаризації території станції, а також міст Енергодар і Каховська ГЕС.

– Про станцію було, приблизно, годин 15 розмов. Це все дуже складні речі, – зазначив президент.

Окупація Запорізької АЕС

Нагадаємо, що окупація Запорізької АЕС триває з березня 2022 року.

Російські війська розміщують на території станції техніку та особовий склад, ведуть обстріли, що призводить до відключень електроенергії, ігнорують правила ядерної безпеки та намагаються підключити АЕС до російської енергомережі.

В Енергоатомі наголошують, що такі дії створюють постійну ядерну загрозу та змушують звертатися до міжнародної спільноти з вимогою посилити тиск на РФ, аби запобігти катастрофі.

Попри пропозиції США щодо спільного управління станцією, президент України вважає такий варіант несправедливим для країни.

