Міністерство охорони здоров’я за наявності відповідних запитів може розброньовувати частину медичних працівників для їхнього подальшого залучення до служби у Збройних силах та інших структурах.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

МОЗ може залучити частину медиків для служби у ЗСУ

За його словами, бронювання медичних працівників необхідне насамперед для того, щоб забезпечити безперебійну роботу системи охорони здоров’я та лікування поранених військових.

– Щодо медичних працівників. Ми не раз говорили – питання, для чого було бронювання медичних працівників. Для того, щоб контролювати процес надання медичної допомоги, зокрема для поранених військових, які отримують медичну допомогу у відповідних лікарнях, зокрема і в цивільних лікарнях, – зазначив Ляшко.

Міністр наголосив, що МОЗ має гарантувати надання медичної допомоги всім громадянам на всій території України.

– Я як міністр повинен забезпечити надання медичної допомоги для всіх, хто її потребує, на всій території України, – додав він.

Також Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров’я постійно взаємодіє з Міністерством оборони та командуванням Медичних сил ЗСУ щодо потреби у медичному персоналі.

– На кожен їхній запит, що треба розбронювати, працює мультидисциплінарна команда з залученням Міноборони, МОЗ та відповідних регіонів. Розброньовуємо медичних працівників для того, щоб вони йшли в лави Збройних Сил України і не тільки, – заявив глава МОЗ.

