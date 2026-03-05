За колишнього керівника Управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка внесли заставу 6,9 млн грн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

Застава за Володимира Компаниченка

Так, у ВАКС зазначили, що у вівторок, 3 березня, за підозрюваного Володимира Компаниченка внесли заставу.

Водночас Апеляційна палата ВАКС у соцмережі Facebook 5 березня повідомила, що запобіжний захід Компаниченку залишили без змін.

— Апеляційна палата ВАКС залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 27.02.2026 про застосування запобіжного заходу тримання під вартою до начальника Управління СБУ в Житомирській області. Як альтернативу, суд визначив внесення 6 988 800 грн застави, — йдеться в повідомленні Апеляційної палати ВАКС.

Так, колегія суддів Апеляційної палати ВАКС залишила без задоволення скарги прокурора та сторони захисту Компаниченка. Рішення набрало законної сили та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Після внесення застави на підозрюваного покладено низку обов’язків, зокрема, не полишати межі Житомирської області без дозволу, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Справа по розкрадання на укриттях для літаків

25 лютого правоохоронні органи повідомили, що викрили командувача логістики Повітряних сил Андрія Українця та начальника Управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаниченка, причетних до масштабної корупції під час будівництва укриттів для літаків.

Підозрювані організували схему привласнення державних грошей під час будівництва фортифікаційних споруд на стратегічно важливих об’єктах, зокрема, оперативних аеродромах.

Так, у травні 2025 року на будівництво укриттів виділили 1,4 млрд грн. Та за результатами перевірки проєкти не відповідали вимогам безпеки, укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт – завищили.

За версією слідства, Українець та Компаниченко намагалися за 13 млн грн хабаря зупинити перевірки та приховати розтрату грошей. Обох фігурантів затримали під час передавання $320 тис.

