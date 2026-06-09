Єдиним джерелом влади в Україні є народ, про що свідчить п’ята стаття Конституції. Йдеться не лише про вибори. Кожен має право впливати на життя у своїй громаді: на транспорт, на безпеку, на благоустрій та інше.

Ведуча телемарафону Єдині новини Яна Брензей поговорила із членкиною правління та керівного комітету громадської організації Агенція відновлення та розвитку Оленою Хмельник та координатором ГО Центр розвитку вуличних культур Павлом Ігнатченком про те, як стати співтворцем розвитку своїх громад.

Як брати активну участь у житті своєї громади

Членкиня правління та керівного комітету ГО Агенція відновлення та розвитку Олена Хмельник розповіла, що є три ключові кити, які вибудовують можливості для участі в ухваленні рішень щодо розвитку громад.

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– Які основні бар’єри заважають людям брати активну участь у житті своєї громади? Що ви фіксуєте, спілкуючись з людьми на місцях?

– Ми, як агенція відновлення та розвитку, як громадська організація, працюємо з громадами по всій Україні саме над стратегічним плануванням розвитку, над проєктами різного відновлення, залучення людей до ухвалення рішень, зокрема, над побудовою довіри і культури доброчесності в громадах.

І насправді під час проведення різних проєктів ми помічаємо, що дуже велика кількість людей, на жаль, не знають про різні можливості, коли вони можуть долучатися до ухвалення рішень в своїх громадах. Наприклад, зараз в Україні триває підготовка до нового етапу фактично планування 2028–2034 року.

Частина громад уже мають свої розроблені та оновлені стратегічні документи, в яких закладаються різні проєкти, які допомагають громадам працювати над розвитком, відновленням та іншим.

Однією з обов’язкових процедур рекомендовано та визначено законодавством, що це має відбуватися з залученням мешканців. Люди не завжди про це знають. Люди не слідкують, а коли, де та яким чином можна долучатися. Саме це один із ключових бар’єрів – неволодіння інформацією.

Другий момент, що із бар’єрів ми помічаємо, на жаль, невисока комунікація взаємодії власне самої громади зі своїми мешканцями та органами місцевого самоврядування. І тут дуже великий акцент потрібно робити на побудову комунікації з простими жителями громад.

Третій компонент, який ми помічаємо – це відсутність довіри. Якщо ми бачимо, що є проактивна позиція місцевої влади, певних секторів, громадського сектору, бізнесу, але є часто моменти, коли просто ця довіра відсутня. Ми, як агенція відновлення та розвитку, допомагаємо мешканцям вибудовувати цю довіру, працювати над різними компонентами доброчесності, антикорупційних політик.

– Але людина може подумати: ну, я прийду на громадське слухання, хто мене там почує, чи мій голос справді на щось вплине. Що б ви на це відповіли?

— Це хибна думка, тому що сьогодні ми дуже багато працюємо з громадами. У кожен проєкт, чи ми проводимо дослідження оцінки потреб, чи розробку стратегічних документів, чи проєкти, які можуть допомогти громаді відновити будь-яку інфраструктуру, то ми завжди запрошуємо, проводимо громадські консультації, громадські слухання. Запрошуємо на фокус-групи мешканців і даємо їм можливість сказати їхню думку.

А це хибна думка про те, що ніхто мене не почує. Навпаки, сьогодні, коли фінансують навіть проєкти організації міжнародної технічної допомоги, одним із ключових компонентів є те, що думають про це мешканці, чи справді жителі громади відмічають, що це є важливим для них. Це є одним із ключових компонентів.

Ми закликаємо бути проактивними, слідкувати, долучатись, висловлювати вашу думку. Це дуже важливо.

Як на Сумщині створюють можливості для молоді в Охтирці

Координатор громадської організації Центр розвитку вуличних культур Павло Ігнатченко працює над створенням можливостей для молоді в Охтирці Сумської області.

– Що вас спонукало взятися за тему створення можливостей для молоді в своїй громаді та загалом до громадського активізму?

– Організація створювалась, щоб адвокатувати інтереси певних спільнот, вуличних культур, креативних індустрій. Це молоді митці, скейтери, музиканти, дизайнери та інші. Ми розуміли, що виклик в тому, що в невеликих містах часто виникає певний комплекс меншовартості порівняно з містами, як Київ чи Харків.

Ми хотіли довести, що сучасна культура та креативна індустрія зовсім не мають географічних меж, тим паче в часи глобалізації. Певні спільноти, люди, молодь переважно має запит на створення сучасної спортивної інфраструктури, культурної та мистецької інфраструктури. З цього почалось все.

Звісно, з початку повномасштабного вторгнення виклики змінились. Коли місто пережило такі сильні руйнування, ми усвідомили, що відбудова – це не просто ремонт стін, а повернення життя в громади. І на той момент молодь та активісти не чекали вказівок.

Кожен займався своєю справою, розвозив гуманітарну допомогу, пішов у територіальну оборону. Це було якраз включення людей на своїх місцях. Така певна децентралізація, про яку дуже багато говорять.

Громадський сектор дійсно став інституцією, яка почала мислити проектно. І для міжнародних донорів це важливо. Вони хочуть бачити цю синергію між органами місцевого самоврядування, громадським сектором, бізнесом. Так воно пішло та досі йде.

– Що вам вдалося змінити в житті своєї громади в Охтирці? Чим ви пишаєтесь найбільше?

– Люди можуть все-таки щось змінювати. На прикладі стратегічних документів громади, до яких долучилась молодь. Були внесені зміни щодо стратегічних цілей про те, що молодь має розвиватися як окрема частина міста чи громади. Це важливо.

Фактично цим документом громада визначила молодь як один із важливих напрямків свого розвитку. Це одна із таких, на нашу думку, досить важливих змін. Ну і саме включення молоді.

Чому варто долучатися до змін

Членкиня правління та керівного комітету ГО Агенція відновлення та розвитку Олена Хмельник наголосила, що людям не варто боятися. На її думку, потрібно долучатися до змін.

– Що ви порадили б мешканцям інших громад, які не впевнені, що вони можуть щось змінити для свого простору?

– Не боятися долучатись. Це справді позиція – висловлювати свою думку, брати активну участь, долучатися. Ми тут говоримо не тільки про індивідуальних жителів громади, а і про об’єднання спільнот. Це можуть бути молодіжні та громадські об’єднання, а також бізнесу.

Це ваша територія. Ви працюєте, живете тут. Будьте проактивними, висловлюйте свою думку, шукайте та використовуйте можливості. Сьогодні є багато можливостей, які з’явились в Україні з моменту повномасштабного вторгнення. Як кажуть, гріх цим не скористатися, тому що це величезний шанс.

Якщо ми навіть говоримо про прифронтові чи прикордонні з Росією території, де є високі ризики, повірте, ці громади сьогодні думають про свою ідентичність попри те, що в них за 40 чи за 100 км уже є лінія фронту.

Вони думають про те, як зберегти традиції, передати поколінням, відновити школи. Є настільки різні запити. Це так надихає, коли ти бачиш, як люди живуть цим, хочуть зберігати і відновлювати. Проактивна позиція, розвиток, знання – це найбільше надихає. Наші люди знають, що вони господарі своєї землі.

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