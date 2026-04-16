Масове повернення українців додому можливе лише за умови комплексного підходу, що включає безпековий та економічний фактори.

На цьому наголосив керівник Офісу Президента Кирило Буданов під час виступу на Business Wisdom Summit, повідомляє кореспондент Главкома.

– Без завершення війни, гарантій безпеки та створення економічного підґрунтя про якийсь серйозний результат марно говорити. Бо треба створити умови, щоб люди поверталися, – зауважив керівник ОП.

Генерал Буданов додав, що Україна вже веде активний діалог із міжнародними партнерами щодо повернення людей.

Проте за його словами, будь-які переговори з партнерами не матимуть сенсу без реального прогресу у сфері безпеки та створення нових економічних можливостей всередині країни.

А ключовим фактором, нагадує очільник ОП, є завершення війни.

