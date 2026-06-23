Північнокримський канал є важливим елементом військової логістики ворога.

У червні Сили оборони завдали серії ударів по транспортній інфраструктурі вздовж каналу, зокрема по залізничних мостах.

Уночі проти 23 червня Сили спеціальних операцій повністю знищили залізничний міст через Північнокримський канал.

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Де знаходиться Північнокримський канал на карті та чому він має важливе значення для окупантів – читайте у матеріалі.

Де знаходиться Північнокримський канал

Північнокримський канал є однією з найбільших гідротехнічних споруд, зведених за часів СРСР.

Якщо подивитися Північнокримський канал на карті, можна побачити, що він бере початок від Каховського водосховища на Дніпрі, проходить територією Херсонської області та прямує до окупованого Криму.

До 2014 року канал покривав до 85% потреб Кримського півострова у прісній воді.

Її використовували для зрошення сільськогосподарських земель, а також для водопостачання Сімферополя, Севастополя, Феодосії, Судака та Керченського півострова.

Після окупації Криму Україна припинила подачу води каналом. Росія відновила її після захоплення Каховської ГЕС у лютому 2022 року.

Після руйнування греблі Каховського водосховища влітку 2023 року постачання дніпровської води через канал знову зупинилося.

Північнокримський канал: значення для військової логістики

Окрім функції водопостачання, територія біля Північнокримського каналу має важливе значення для військової логістики.

Уздовж каналу розташовані автомобільні та залізничні переправи, які використовуються для забезпечення російських військ у Криму та на південному напрямку.

Через них окупанти перекидають військову техніку, боєприпаси, паливо та особовий склад.

Північнокримський канал має протяжність понад 400 км. На ньому розташовано понад 10 залізничних і близько 100 автомобільних мостів та переправ.

Частину з них війська РФ використовують для забезпечення свого угруповання в окупованому Криму.

У червні 2026 року Сили оборони України завдали ударів по транспортній інфраструктурі поблизу каналу.

Спочатку під атаки потрапили кілька автомобільних мостів.

18 та 19 червня ЗСУ атакували залізні мости у районах Роздольного та Владиславівки. Ці об’єкти окупанти використовували для військової логістики на території півострова.

Залізничний міст через Північнокримський канал

Уночі проти 23 червня Сили спеціальних операцій завдали ударів по залізничному мосту через Північнокримський канал та прокоментували його знищення словами: Перший пішов.

Міст через Північнокримський канал на карті розташований поблизу села Роздольне, що у північно-західний частині Криму.

Це степова частина півострова, яка є важливим транспортним вузлом через близькість до залізничних і автомобільних маршрутів, що з’єднують північ Криму з центральними та східними районами.

У ССО зазначили, що залізничний міст поблизу Роздольного був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках:

з території РФ через Крим – для забезпечення угруповання військ на південному напрямку;

всередині півострова – для підтримки функціонування кримської військової інфраструктури.

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