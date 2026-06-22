Міноборони України підтвердило ураження на території тимчасово окупованого Криму об’єктів протиповітряної оборони, нафтобази та газових компресорних станцій протягом останніх днів.

У відомстві натякнули на “несприятливий” курортний сезон на півострові цього літа.

Міноборони підтвердило ураження об’єктів в Криму

– Закриваємо пляжний сезон у Криму. Лише за останні дні Сили оборони вразили на півострові: нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси ППО Панцир і С-400, радіолокаційні станції Нєбо-У і Каста. Прогноз для туристів – несприятливий, – йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Нагадаємо, 21 червня президент Володимир Зеленський повідомив про результати нічних ударів українських сил по військовій та енергетичній інфраструктурі Росії, зокрема в районах Кримського мосту та на території окупованого Криму.

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– Уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в Керчі. Крім того, уражено чотири радіолокаційні станції С-400 та два комплекси Панцир, – заявив він.

Сьогодні окупаційна влада Криму призупинила бронювання місць у дитячих таборах. Обмеження діятимуть до 1 вересня.

Як повідомляє Міністерство оборони Росії, дітей з Артеку планово вивезуть додому.

У Російському союзі туріндустрії заявили, що за останні два тижні обсяг бронювань у Криму скоротився на 58% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Серед причин зниження туристичного потоку називають зміни у транспортному сполученні з півостровом, обмеження, пов’язані із забезпеченням регіону паливом, а також загальний інформаційний фон, що призвели до різкого падіння попиту на відпочинок.

Також у Криму низка споживачів залишилася без електро- та водопостачання. Через пошкодження електричних мереж відбулися часткові відключення у Північно-Західному, Центральному та Південнобережному енергорайонах.

Уранці 21 червня на кримських автозаправних станціях припинили продаж пального за готівку, безготівковим розрахунком, а також за талонами для фізичних і юридичних осіб.

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