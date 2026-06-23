Сили спеціальних операцій України заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал в окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві, опублікованій 23 червня у соцмережі Threads.

Як знищили залізничний міст через Північнокримський канал в Криму

– Вибачте, але у нас тут офіційно-термінове: залізничного мосту через Північнокримський канал у Криму більше не існує, – сказано в повідомленні.

ССО зазначають, що “перший пішов”, вочевидь натякаючи, що це не останній подібний удар спецпризначенців.

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Там також запропонували показати кадри руйнування залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму.

Цю інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

– Залізничний міст через Північнокримський канал знищено. Дякуємо воїнам ССО і всім воїнам СОУ, – заявив він.

Пізніше пресслужба ССО опублікувала відео, на якому показали, як підрозділи Middle Strike Cил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал у тимчасово окупованому Криму поблизу села Роздольне.

– Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках: із території РФ через Крим – для забезпечення угруповання військ на Південному напрямку, а також усередині півострова – для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури, – йдеться у повідомленні.

Згідно з опублікованими даними, дрони ССО вночі проти 22 червня зруйнували залізничне полотно і влаштували обвал одного з прогонів.

Підпільники Руху опору ССО повідомили про прибуття спеціальної ремонтної залізничної техніки до об’єкта.

– Була розпочата друга фаза місії. У ніч проти 23 червня дрони ССО уразили як ремонтну техніку, так і повторно залишки моста. Сили спеціальних операцій продовжують руйнувати військову логістику ворога, знижуючи його наступальний і оборонний потенціал, – підсумували в ССО.

Андрющенко додав, що після ураження росіяни, як і очікувалось, підняли ліміт на провезення рідини/палива через міст до 200 літрів.

– Це вдвівчі збільшує ризик або ймовірність його ураження. Проте це вже перший відчай та початок прийняття, – висловив думку він.

Зауважимо, що Сили безпілотних систем вночі проти 23 червня уразили 60 російських об’єктів на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму.

Серед цілей були нафторезервуари на Керченській (Камиш-Бурунській) ТЕЦ та електропідстанція Західно-Кримська у населеному пункті Кар’єрне.

До цього, 18 та 19 червня, Сили оборони України завдавали ударів по залізничних мостах в районах Роздольного (через Північнокримський канал) та Владиславівки в окупованому Криму.

На півострові тим часом оголосили про припинення руху всіх пасажирських потягів – кінцевою та початковою точкою сполучення з Росією залишається Керч.

Зауважимо, що через перекриття Кримського моста потяги до Москви та Санкт-Петербургу затримуються на 4,5 години, в інші міста РФ – від 1,5 до 2 годин.

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