Для українців, які перебувають за кордоном, статус У розшуку в застосунку Резерв+ іноді стає несподіванкою. Найбільша проблема полягає в тому, що людина не може швидко приїхати до ТЦК та особисто з’ясувати причину або виправити ситуацію.

Втім, у багатьох випадках питання можна вирішити дистанційно. Головне, з’ясувати, чому з’явився цей статус, і не ігнорувати його.

Як скасувати статус У розшуку за кордоном, читайте в нашому матеріалі.

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У Резерв+ громадянин у розшуку ТЦК за кордоном: що робити

Юрист ЮК Приходько та партнери Михайло Лобунько пояснив, що спочатку потрібно встановити причину, через яку людину внесли до розшуку.

Для цього можна самостійно звернутися до свого ТЦК та СП або зробити це через адвоката. Якщо з’ясується, що статус з’явився помилково, наприклад, через технічну помилку або тому, що повістку надіслали не за тією адресою, то в такому випадку територіальний центр комплектування може закрити провадження. Після внесення відповідних змін до реєстру Оберіг позначка “У розшуку” зникає.

Як скасувати статус “У розшуку” за кордоном

Якщо порушення правил військового обліку підтвердилося, до прикладу, особа не оновила дані, і ТЦК виніс постанову про адміністративне правопорушення, то одним із варіантів є сплата штрафу.

За словами Михайла Лобунька, це можна зробити через Резерв+, скориставшись функцією онлайн-оплати. Після сплати штрафу людину знімають з розшуку, а відповідне повідомлення згодом з’являється у застосунку.

Якщо ж військовозобов’язаний вважає, що штраф наклали безпідставно, його можна оскаржити в суді. У разі якщо суд стане на бік позивача і скасує адмінпостанову про притягнення, статус “У розшуку” з Резерв+ також приберуть.

Для військовозобов’язаних, які перебувають за межами України, передбачені механізми дистанційного врегулювання питання. Як пояснив Михайло Лобунько, залежно від ситуації це може бути звернення до консульства України або сплата штрафу після подання заяви про визнання порушення правил військового обліку.

Але зняття статусу “У розшуку” не означає, що всі питання з військовим обліком автоматично вирішені.

Якщо людина не усуне причину, через яку виникло порушення, ситуація може повторитися. Ба більше, сплата штрафу або закриття адміністративного провадження не звільняє від обов’язків щодо військового обліку.

Чому навіть після оновлення даних може з’явитися статус “У розшуку” за кордоном

На практиці трапляються випадки, коли людина сумлінно оновила свої дані в Резерв+, але все одно отримала позначку про порушення правил військового обліку.

Про один із таких випадків розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, військовозобов’язаний проживав за кордоном і після запуску Резерв+ своєчасно вніс до застосунку актуальні дані, зокрема повідомив про фактичне місце проживання за межами України.

Попри це, ТЦК надіслав лист за його зареєстрованою адресою в Україні. Після цього з’явився статус У розшуку у Резерв за кордоном.

Спочатку чоловік намагався вирішити питання самостійно. Він надсилав заяви до свого ТЦК та пояснював, що всі необхідні дані вже були оновлені. Однак це не дало результату.

Після звернення до адвоката також не вдалося домогтися скасування запису в адміністративному порядку, тому справу передали до суду.

Суд дійшов висновку, що ТЦК не надав доказів того, що чоловіка у встановленому законом порядку притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

У результаті суд визнав внесення відповідних даних до реєстру протиправним і зобов’язав виключити інформацію про порушення правил військового обліку.

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