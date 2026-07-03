Для находящихся за рубежом украинцев статус В розыске в приложении Резерв+ иногда становится неожиданностью. Самая большая проблема состоит в том, что человек не может быстро приехать в ТЦК и лично выяснить причину или исправить ситуацию.

Впрочем, во многих случаях вопросы можно решить дистанционно. Главное, выяснить, почему появился этот статус и не игнорировать его.

Как отменить статус В розыске за границей, читайте в нашем материале.

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Юрист ЮК Приходько и партнеры Михаил Лобунько объяснил, что сначала нужно установить причину, по которой человека внесли в розыск.

Для этого можно самостоятельно обратиться в свой ТЦК и СП или сделать это через адвоката. Если выяснится, что статус появился ошибочно, например, из-за технической ошибки или потому, что повестку послали не по тому адресу, то в таком случае территориальный центр комплектования может закрыть производство. После внесения соответствующих изменений в реестр Оберіг отметка “В розыске” исчезает.

Как отменить статус “В розыске” за границей

Если нарушение правил военного учета подтвердилось, например, лицо не обновило данные, и ТЦК вынес постановление об административном правонарушении, то одним из вариантов является уплата штрафа.

По словам Михаила Лобунько, это можно сделать через Резерв+, воспользовавшись функцией онлайн-оплаты. После уплаты штрафа человека снимают с розыска, а соответствующее уведомление впоследствии появляется в приложении.

Если военнообязанный считает, что штраф наложили безосновательно, его можно обжаловать в суде. В случае, если суд встанет на сторону истца и отменит админпостановление о привлечении, статус “В розыске” также уберут.

Для военнообязанных, которые находятся за пределами Украины, предусмотрены механизмы дистанционного урегулирования вопроса. Как пояснил Михаил Лобунько, в зависимости от ситуации это может быть обращение в консульство Украины или уплату штрафа после подачи заявления о признании нарушения правил военного учета.

Но снятие статуса “В розыске” не означает, что все вопросы с военным учетом автоматически решены.

Если человек не устранит причину, по которой возникли нарушения, ситуация может повториться. Более того, уплата штрафа или закрытие административного производства не освобождает от обязанностей по военному учету.

Почему даже после обновления данных может появиться статус “В розыске” за границей

На практике бывают случаи, когда человек добросовестно обновил свои данные в Резерв+, но все равно получил отметку о нарушении правил военного учета.

Об одном из таких случаев рассказала адвокат Дарья Тарасенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, военнообязанный проживал за границей и после запуска Резерв+ своевременно внес в приложение актуальные данные, в частности, сообщил о фактическом месте жительства за пределами Украины.

Несмотря на это, ТЦК направил письмо по его зарегистрированному адресу в Украине. После этого появился статус В розыске в Резерве за границей.

Сначала мужчина пытался решить вопрос самостоятельно. Он посылал заявления в свой ТЦК и объяснял, что все необходимые данные уже были обновлены. Однако это не принесло результата.

После обращения к адвокату также не удалось добиться отмены записи в административном порядке, поэтому дело передали в суд.

Суд пришел к выводу, что ТЦК не предоставил доказательств того, что мужчину в установленном законом порядке привлекли к административной ответственности за нарушение правил военного учета.

В результате суд признал внесение соответствующих данных в реестр противоправным и обязал исключить информацию о нарушении правил военного учета.

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