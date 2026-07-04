В ночь на 4 июля во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Сообщается о взрывах в Керчи, Джанкое и Красноперекопске, а также о пожарах на ряде объектов.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Ночная атака на Крым 4 июля: что известно

По данным мониторингового Telegram-канала Крымский ветер, в Керчи после ночной атаки зафиксирован пожар на паромном терминале Крым. Возгорание подтверждают спутниковые снимки. Ночью жители города сообщали о многочисленных взрывах, стрельбе и пролете дронов.

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Партизанское движение АТЕШ также заявило, что под ударом оказались паромный терминал Крым и ряд других объектов на полуострове. В частности, атакован военный аэродром в Джанкое.

По информации Крымского ветра, на территории аэродрома в Джанкое зафиксирован пожар. Спутниковые данные указывают на тепловые очаги в местах, где ранее стоял зенитный ракетный комплекс С-300. Также один из очевидцев утверждает, что во время атаки якобы были поражены два ангара и военная техника.

Еще один пожар, по данным мониторинговой группы, возник в Красноперекопске. Там горит электроподстанция ПС 35 кВ Полимер. Кроме того, еще один очаг возгорания зафиксировали вблизи железнодорожных путей.

Во время ночной атаки движение по Керченскому мосту временно перекрывали. Причины официально не уточнялись.

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