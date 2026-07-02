Міністр оборони України Рустем Умєров та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер проводили переговори протягом останніх двох днів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, перебуваючи на місці російського удару у Дарницькому районі Києва.

Зустріч Умєрова і Кушнера: що відомо

Зеленський повідомив, що сподівається на візит Кушнера та спецпосланця Трампа Стівена Віткоффа до України.

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– Їм треба приїхати, щоб подивитися, зрозуміти, пояснити президенту, – заявив Зеленський.

При цьому президент зазначив, що увага США наразі більше зосереджена на подіях на Близькому Сході.

– Ми вдячні за їхню позицію, що вони хочуть допомогти. Але нам потрібно більше, ніж просто слова, – наголосив глава держави.

Президент України також висловив сподівання на зустріч із Трампом на полях саміту НАТО, який наступного тижня відбудеться в столиці Туреччини Анкарі.

Раніше Володимир Зеленський говорив, що переговорний процес між Україною та Росією буде відновлено.

На його думку, наступні раунди можуть пройти в іншому форматі, зокрема із залученням представників європейських країн.

Під час саміту G7 у червні Дональд Трамп розкритикував президента РФ Володимира Путіна.

Він не виключив вірогідність відмови від так званих анкориджських домовленостей з Путіним.

Вони передбачають вимоги Росії щодо встановлення контролю над українським Донбасом у межах потенційної мирної угоди.

Джерело : The Guardian

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