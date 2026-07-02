Потрібно більше, ніж слова: Зеленський очікує на візит Віткоффа і Кушнера до Києва
- Володимир Зеленський заявив, що Рустем Умєров і Джаред Кушнер провели переговори, які тривали два дні.
- Глава держави розраховує на візит спецпосланців Дональда Трампа до України.
Міністр оборони України Рустем Умєров та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер проводили переговори протягом останніх двох днів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, перебуваючи на місці російського удару у Дарницькому районі Києва.
Зустріч Умєрова і Кушнера: що відомо
Зеленський повідомив, що сподівається на візит Кушнера та спецпосланця Трампа Стівена Віткоффа до України.
– Їм треба приїхати, щоб подивитися, зрозуміти, пояснити президенту, – заявив Зеленський.
При цьому президент зазначив, що увага США наразі більше зосереджена на подіях на Близькому Сході.
– Ми вдячні за їхню позицію, що вони хочуть допомогти. Але нам потрібно більше, ніж просто слова, – наголосив глава держави.
Президент України також висловив сподівання на зустріч із Трампом на полях саміту НАТО, який наступного тижня відбудеться в столиці Туреччини Анкарі.
Раніше Володимир Зеленський говорив, що переговорний процес між Україною та Росією буде відновлено.
На його думку, наступні раунди можуть пройти в іншому форматі, зокрема із залученням представників європейських країн.
Під час саміту G7 у червні Дональд Трамп розкритикував президента РФ Володимира Путіна.
Він не виключив вірогідність відмови від так званих анкориджських домовленостей з Путіним.
Вони передбачають вимоги Росії щодо встановлення контролю над українським Донбасом у межах потенційної мирної угоди.